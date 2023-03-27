As 5 curiosidades sobre Xuxa, uma das protagonistas da série Tarã 

A eterna Rainha dos Baixinhos faz aniversário e quem ganha um presente são os assinantes do Disney+.



“Hoje vai ter uma festa…” E quem está comemorando é a Xuxa! Nascida Maria da Graça Meneghel, a eterna Rainha dos Baixinhos e protagonista de Tarã, série que estreia em breve no Disney+, completa 60 anos neste dia 27 de março.

Dirigida por Marco Dutra e Juliana Rojas, Tarã é uma uma aventura fantasiosa sobre a lenda de um povo na Floresta Amazônica, sua profecia e seu legado de luta pelo cuidado da natureza.

Xuxa interpreta Ylla nesta história, que é protagonizada, ainda, por Ywyzar Guajajara como sua filha, Gaia.

Para comemorar, veja a seguir cinco fatos curiosos sobre a cantora, atriz e apresentadora:







Xuxa entrou para o Livro dos Recordes com “Ilariê”





Em 1983, Xuxa lançou o disco “Xou da Xuxa 3”, que entraria para a História da música brasileira com o hit “Ilariê”. A canção foi uma das mais ouvidas naquele ano.

O sucesso foi tanto que o disco entrou para o Guinness Book (conhecido como Livro dos Recordes) como o disco infantil mais vendido de todos os tempos até então.





Xuxa já foi reconhecida pelo Grammy Latino





Com diversos discos gravados, Xuxa já levou para casa alguns prêmios importantes. E sem dúvidas, o maior deles foi o Grammy Latino.

A protagonista de Tarã ganhou, em 2002, a estatueta de Melhor Álbum de Música Infantil pelo disco “Xuxa Só Para Baixinhos”, produção focada em crianças mais novas.





Xuxa é militante da causa animal





O amor de Xuxa pelos animais sempre foi algo conhecido do público. Há alguns anos, ela se tornou vegana, ou seja, aboliu o consumo de qualquer item que seja testado em animais ou contenha ingredientes de origem animal.

Além de apoiar diversas causas a favor do bem-estar dos bichos, em suas redes sociais ela sempre declara o quanto se preocupa com eles.





Sasha, filha de Xuxa, conta segredos sobre a mãe





Recentemente, Xuxa e sua filha, Sasha, foram convidadas a participar de um programa de entrevistas comandado pelo humorista Fábio Porchat – que faz a voz de Olaf, em Frozen (2013). No episódio, Sasha revelou uma curiosa mania da mãe.

Segundo a modelo, Xuxa tem o hábito de dormir com os olhos abertos, e de colocar o ar-condicionado sempre na temperatura mais baixa possível.







A quantidade de produções que Xuxa participou é impressionante





Entre filmes, séries e participações especiais, Xuxa já participou de mais de 50 produções ao longo de sua carreira. E a lista vai aumentar em breve, com a estreia de Tarã no Disney+.

Na série, a Terra passa por sérios desafios ambientais, e apenas Gaia pode salvá-la da extinção. Para isso, ela terá que levar um amuleto para um lugar sagrado na Amazônia, onde, na antiguidade, havia um Portal.

Este lugar é atualmente guardado pelo povo das 9 Luas, uma comunidade tradicional da qual Gaia é descendente por parte de pai. E Para atingir seu objetivo, ela deve se aprofundar em sua própria história.

Para isso, Gaia contará com a ajuda de sua mãe, Ylla (Xuxa), sua avó e de outras guerreiras, para preparar-se e enfrentar um ambicioso fazendeiro que visa lucrar às custas da natureza.

Não perca a estreia de Tarã, com Xuxa Meneghel. A série nacional estreia em breve, somente no Disney+.