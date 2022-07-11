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As 5 melhores participações especiais em Thor: Amor e Trovão

11 de julho de 2022
11 de julho de 2022

Novo filme do super-herói já está nos cinemas e traz personagens icônicos da Marvel Studios que esperam por você. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Confirmado: Thor: Amor e Trovão já conquistou o coração de centenas de fãs com sua estreia nos cinemas. O poderoso personagem do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) ganhou seu quarto filme, no qual enfrenta um terrível vilão capaz de colocar em risco a vida dos deuses.

A produção deixou o público fascinado com as novas aventuras do poderoso Deus do Trovão e também proporcionou cenas memoráveis, ​​com participações especiais inesperadas na pele de personagens icônicos da Marvel Studios.

Alerta de spoilers a seguir!

Thor: Amore Trovão


Participações especiais de Thor: Amor e Trovão

Em uma peça de teatro em Nova Asgard, os personagens reencenam a luta contra Hela que é mostrada em Thor: Ragnarok (2017). E é justamente neste trecho em que temos algumas das melhores participações especiais.

Matt Damon: Ele fez uma breve participação em Ragnarok, justamente como um ator de Nova Asgard que interpreta Loki. E agora ele volta para viver o mesmo personagem.

Luke Hemsworth: Assim como Damon, o irmão de Chris Hemsworth também retorna como um dos atores da peça, justamente o que interpreta Thor. 

Melissa McCarthy: A atriz e comediante também faz uma participação especial em Thor: amor e Trovão, interpretando Hela na peça encenada em Nova Asgard.

Sam Neill: Completando o elenco da peça, o ator Sam Neill é quem interpreta Odin.

Ben Falcone: Por fim, o longa dirigido por Taika Waititi também conta com a participação especial de Ben Falcone como o diretor da peça de teatro em Nova Asgard. O curioso é que, na vida real, Ben é o marido de Melissa.

Acompanhe todas as novidades e curiosidades sobre Thor e várias outras produções diretamente no site da Disney Brasil. E não deixe de ver e rever as aventuras do Deus do Trovão exclusivamente no Disney+.

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