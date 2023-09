As 5 produções brasileiras para ver no dia 7 de setembro

De um documentário sobre indígenas na Amazônia a uma série de ficção-científica, veja dicas do que assistir neste feriado.



O Dia da Independência do Brasil, comemorado em 07 de setembro, é uma ótima oportunidade para conhecer mais do audiovisual brasileiro – isto é, dos filmes, séries e documentários produzidos no país.

E o Disney+ traz vários títulos que vão garantir a sua diversão nesse feriado! Confira cinco deles, abaixo:







1. Tudo Igual… SQN aborda os dilemas da vida adolescente de um jeito divertido





Tudo Igual… SQN! (2022), uma série brasileira de dez episódios, acompanha a história de Carol (Gabriella Saraivah) e suas amigas se preparando para um novo ano na escola.

A vida da jovem muda quando sua mãe, Beth (Miá Mello), decide se casar com um homem que tem um filho adolescente. A família aumenta e Carol precisa se entender com a mãe e lidar com as transformações que vão surgindo em sua rotina.

A temporada 1 está completa no Disney+ e a temporada 2 estreia no dia 27 de setembro.







2. O apresentador Silvio Santos tem sua história contada em O Rei da TV





Produção brasileira original do Star+, O Rei da TV (2022-2023) teve suas duas temporadas lançadas também no Disney+.

A série conta a história do famoso comunicador Silvio Santos (interpretado, em diferentes momentos da vida, pelos atores José Rubens Chachá, Mariano Mattos Martins e Guilherme Reis) desde a juventude até se tornar um apresentador e empresário respeitado, mostrando vários acontecimentos marcantes da sua trajetória.







3. Tromba Trem: O Filme mostra que o Brasil também produz animações





Não são apenas live-actions que o audiovisual brasileiro produz: todos os anos, também são feitas animações.

Tromba Trem: O Filme (2022) traz Gajah, um elefante com problemas de memória que se torna uma celebridade de um dia para outro.

A fama, no entanto, dura pouco, pois o personagem acaba se tornando o principal suspeito de sequestros misteriosos. Para resolver o caso, Gajah precisará da ajuda dos seus antigos amigos.







4. O documentário O Território contou com indígenas em sua equipe





O documentário O Território é produzido pela National Geographic e traz um olhar imersivo na luta dos indígenas Uru-eu-wau-wau contra o desmatamento promovido por fazendeiros e colonos ilegais na Amazônia brasileira.

Coprodução entre Brasil, Estados Unidos e Dinamarca, O Território (2022) contou com a participação dos próprios indígenas Uru-eu-wau-wau nas filmagens.

A obra recebeu três indicações ao Emmy® 2023 e foi premiada no respeitado Festival de Sundance, realizado nos Estados Unidos.







5. Mila no Multiverso é a primeira série de ficção-científica brasileira original do Disney+





Na série Mila no Multiverso (2023), a atriz Laura Luz vive Mila, uma jovem que, no dia do seu aniversário de 16 anos, descobre um dispositivo capaz de transportá-la para universos paralelos.

Ela usa o objeto recém-descoberto para tentar localizar sua mãe, Elis (vivida por Malu Mader), uma cientista que está desaparecida.

Mila só não imaginava o risco que essa jornada traria: ela descobre que o sumiço da sua mãe tem relação com um grupo misterioso chamado Os Operadores e logo a própria adolescente vê sua vida em perigo.





Curta o feriado do Dia da Independência no Disney+



Essas foram apenas algumas dicas: entrando no catálogo do Disney+, você encontra a coleção “produções brasileiras”, em que pode ver mais filmes, séries e documentários do Brasil. Aproveite!