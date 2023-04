As 5 sequências que você não pode perder no Disney+

Reencontre personagens encantadores nestas continuações de filmes famosos que estão disponíveis no Disney+!



É inevitável: quando você gosta muito de um filme, surge a expectativa por uma continuação para voltar a ver os seus personagens favoritos.

Para alegria dos fãs, isso está acontecendo cada vez mais e há muitas sequências de filmes memoráveis para você aproveitar no Disney+!

Abaixo, confira cinco produções que são continuações de outros filmes famosos para poder reencontrar personagens e histórias marcantes.

1) O Retorno de Mary Poppins





O Retorno de Mary Poppins (2018) é a sequência do clássico filme Mary Poppins (1964). Dessa vez, a personagem principal é interpretada pela atriz inglesa Emily Blunt.

A babá mágica retorna para ajudar a próxima geração da família Banks a encontrar a alegria e a magia que faltam em suas vidas.

Mary Poppins transforma cada tarefa da rotina em uma aventura fantástica, tendo ao seu lado o amigo Jack (Lin-Manuel Miranda), um acendedor de lampiões otimista que ajuda a trazer luz e vida a Londres.

2) Malévola: Dona do Mal





Malévola: Dona do Mal (2019) se passa muitos anos depois dos eventos retratados no filme original: Malévola (2014).

O longa é estrelado por Angelina Jolie (novamente no papel da clássica vilã) e Elle Fanning (como Aurora), e continua explorando o relacionamento entre as duas personagens, à medida que elas forjam alianças e enfrentam novos adversários em sua luta para proteger Moors e as criaturas mágicas do reino.

3) Abracadabra 2





O filme de 2022 é a aguardada sequência de um clássico dos anos 1990, Abracadabra (1993), que também está disponível no Disney+.

Em Abracadabra 2, as irmãs Sanderson estão de volta com mais magia, caos e comédia. Já se passaram 29 anos desde que a Vela da Chama Negra foi acesa, ressuscitando as três bruxas do século XVII, e agora elas querem se vingar.

Caberá a três estudantes do ensino médio impedir que as bruxas causem estragos em Salem na noite de Halloween.

O filme é estrelado por Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy.

4) Desencantada





Sequência de Encantada (2007), o filme Desencantada (2022) mostra Giselle (Amy Adams) e Robert (Patrick Dempsey) casados há 15 anos.

Ela, no entanto, está cansada de viver na cidade e decide se mudar com a família para uma comunidade suburbana tranquila, chamada Monroeville, em busca de uma vida de conto de fadas.

Infelizmente, isso não resolve todos os seus problemas. Os subúrbios têm outras regras e uma rainha: Malvina Monroe (Maya Rudolph), que faz Giselle se sentir deslocada e frustrada por não encontrar o seu final "felizes para sempre".

A personagem tenta usar a magia de Andalásia para resolver os problemas, mas acidentalmente transforma a cidade em um verdadeiro conto de fadas e coloca a felicidade de sua família em risco.

5) Under Wraps: Uma Múmia no Halloween 2





Em Under Wraps: Uma Múmia no Halloween 2 (2022), Amy (Sophia Hammons) está se preparando para o casamento temático de Halloween de seu pai quando ela, Gilbert (Christian J. Simon) e Marshall (Malachi Barton) descobrem que seu amigo, a múmia Harold (Phil Wright), e sua amada Rose (Rryla McIntosh) podem estar em perigo.

Sobek (T.J. Storm), uma múmia maligna com um rancor milenar contra Harold, desperta inesperadamente e busca vingança.

O vilão sequestra Rose e faz com que os personagens unam forças para salvá-la e chegar a tempo ao casamento nessa divertida continuação de Under Wraps: Uma Múmia no Halloween (2021).