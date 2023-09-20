Cancel
Novidades Marvel Insider

As 5 séries animadas da Marvel para ver no Disney+

20 de setembro de 2023
20 de setembro de 2023

Confira cinco divertidas sugestões para quem é fã de animações e também adora as histórias da Marvel.


Que a casa do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) no streaming é o Disney+, isso não é novidade. Contudo, além dos filmes, séries e especiais, o serviço de assinatura também traz diversas animações da Marvel em seu catálogo. 

De produções clássicas como X-Men ao infinito de possibilidades de What If…?, o Disney+ tem muitas opções para quem adora uma série animada. Confira cinco sugestões a seguir:
 

X-Men


X-Men é uma das séries da Marvel que enche os fãs de nostalgia


Com cinco temporadas lançadas entre 1992 e 1996, a série animada X-Men, da Marvel, marcou uma geração com personagens icônicos como Wolverine, Jubileu, Gambit, Vampira, Ciclope, Jean Grey e, claro, o professor Xavier

Na trama, os mutantes – pessoas dotadas de poderes especiais – são odiados e temidos pela sociedade. Eles, no entanto, encontram abrigo na Escola Xavier para Jovens Superdotados, onde enfrentam inimigos e tentam provar que os mutantes não são necessariamente vilões.

Homem-Aranha


Homem-Aranha é um clássico do cabeça de teia


O Homem-Aranha protagoniza diferentes animações no Disney+, voltadas para diferentes idades – e todas são um sucesso. Contudo, as cinco temporadas de Homem-Aranha conquistaram um público fiel no final dos anos 1990.

A animação acompanha o jovem Peter Parker, que após ser picado por uma aranha radioativa, ganha superpoderes. Ele até tenta levar a vida como um adolescente qualquer, contudo, com suas habilidades de aranha, ele passa a lutar contra o crime na cidade de Nova York.

Marvel Rising


Marvel Rising traz os novos super-heróis queridos pelo público

Coração de Ferro, a Garota Esquilo, Ms. Marvel, Shuri e vários outros super-heróis da nova geração protagonizam histórias repletas de ação e adrenalina na coleção de produções animadas Marvel Rising.

Spidey e Seus Amigos Espetaculares


Spidey e seus Amigos Espetaculares é diversão garantida para as crianças


Quem disse que os pequenos não têm direito a animações da Marvel pensadas para eles? Em Spidey e seus Amigos Espetaculares, o jovem Spidey se junta à Aranha-Fantasma (Gwen Stacy) e Miles Morales para formar a Equipe Spidey.

Juntos, eles lutam para proteger a cidade e salvar o dia – nem que para isso precisem contar com um pouquinho de ajuda dos Vingadores de vez em quando.

What If...?


Tudo é possível em What If…?


E se a Capitã Carter fosse a primeira Vingadora? E se Thor fosse filho único? Uma simples pergunta como “E se…?” abriu um infinito de possibilidades na série animada da Marvel, What If…?.

A produção reimagina momentos decisivos do Universo Cinematográfico Marvel de forma surpreendente, mudando os destinos dos super-heróis. 

Para acompanhar todas as novidades do UCM, visite sempre o Marvel Insider!

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set