As 5 séries animadas da Marvel para ver no Disney+

Confira cinco divertidas sugestões para quem é fã de animações e também adora as histórias da Marvel.



Que a casa do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) no streaming é o Disney+, isso não é novidade. Contudo, além dos filmes, séries e especiais, o serviço de assinatura também traz diversas animações da Marvel em seu catálogo.

De produções clássicas como X-Men ao infinito de possibilidades de What If…?, o Disney+ tem muitas opções para quem adora uma série animada. Confira cinco sugestões a seguir:









X-Men é uma das séries da Marvel que enche os fãs de nostalgia



Com cinco temporadas lançadas entre 1992 e 1996, a série animada X-Men, da Marvel, marcou uma geração com personagens icônicos como Wolverine, Jubileu, Gambit, Vampira, Ciclope, Jean Grey e, claro, o professor Xavier.

Na trama, os mutantes – pessoas dotadas de poderes especiais – são odiados e temidos pela sociedade. Eles, no entanto, encontram abrigo na Escola Xavier para Jovens Superdotados, onde enfrentam inimigos e tentam provar que os mutantes não são necessariamente vilões.









Homem-Aranha é um clássico do cabeça de teia



O Homem-Aranha protagoniza diferentes animações no Disney+, voltadas para diferentes idades – e todas são um sucesso. Contudo, as cinco temporadas de Homem-Aranha conquistaram um público fiel no final dos anos 1990.

A animação acompanha o jovem Peter Parker, que após ser picado por uma aranha radioativa, ganha superpoderes. Ele até tenta levar a vida como um adolescente qualquer, contudo, com suas habilidades de aranha, ele passa a lutar contra o crime na cidade de Nova York.









Marvel Rising traz os novos super-heróis queridos pelo público

Coração de Ferro, a Garota Esquilo, Ms. Marvel, Shuri e vários outros super-heróis da nova geração protagonizam histórias repletas de ação e adrenalina na coleção de produções animadas Marvel Rising.









Spidey e seus Amigos Espetaculares é diversão garantida para as crianças



Quem disse que os pequenos não têm direito a animações da Marvel pensadas para eles? Em Spidey e seus Amigos Espetaculares, o jovem Spidey se junta à Aranha-Fantasma (Gwen Stacy) e Miles Morales para formar a Equipe Spidey.

Juntos, eles lutam para proteger a cidade e salvar o dia – nem que para isso precisem contar com um pouquinho de ajuda dos Vingadores de vez em quando.









Tudo é possível em What If…?



E se a Capitã Carter fosse a primeira Vingadora? E se Thor fosse filho único? Uma simples pergunta como “E se…?” abriu um infinito de possibilidades na série animada da Marvel, What If…?.

A produção reimagina momentos decisivos do Universo Cinematográfico Marvel de forma surpreendente, mudando os destinos dos super-heróis.

Para acompanhar todas as novidades do UCM, visite sempre o Marvel Insider!