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NOVIDADES DISNEY+

As 6 séries e filmes imperdíveis para quem ama futebol

30 de novembro de 2022
30 de novembro de 2022

Produções do Disney+ e Star+ oferecem boas doses esportivas aos espectadores. Veja as dicas!


 Tem para todos os gostos! Os apaixonados por futebol devem estar acompanhando sua seleção do coração neste momento, e o Combo+ tem as dicas perfeitas para seguir no clima, com filmes e séries sobre o universo do esporte.

O Star+ e o Disney+ oferecem não somente filmes esportivos, mas também produções que se aventuram no universo das quatro linhas. Veja as indicações abaixo:

Star+: documentários sobre estrelas do futebol

Maradona Confidencial

Maradona Confidencial (2021)

A história de Diego Armando Maradona, um dos grandes jogadores do futebol mundial, é contada na série disponível no Star+.

O ícone esportivo ficou conhecido não apenas por suas habilidades com a bola de futebol, mas também por não estar acostumado a seguir as regras.

Gol!: O Sonho Impossível (2005)

No longa-metragem, Santiago Munez (Kuno Becker) é um imigrante de Los Angeles que tem o sonho de jogar em um time de renome.

Ao fazer um teste para um time britânico, ele se vê dentro de um universo no qual futebol é religião, e os jogadores são deuses.

Galácticos (2021)

O primeiro mandato de Florentino Pérez como presidente do Real Madrid é documentado pela produção. Com três partes, a minissérie conta com depoimentos de lendas do time espanhol, como Iker Casillas, Roberto Carlos, Fernando Hierro, Claude Makélélé, Fernando Morientes, Steve McManaman e o técnico Vicente del Bosque.

Disney+: futebol dentro e fora de campo

Beckham: Salve o Nosso Time

Beckham: Salve o Nosso Time (2022)

A série original do Disney+ apresenta as raízes do jogador inglês no leste de Londres e de uma forma diferente: Beckham é chamado para coordenar o Westward Boys.

Trata-se de um clube de futebol jovem de base no qual ele jogou na juventude e agora está na zona de rebaixamento de sua liga.

O11ZE (2017)

A paixão de Gabbo Moretti (Mariano González) pelo futebol é norteador da série O11ZE. O adolescente de 16 anos mora com a avó em um vilarejo e o treinador de uma equipe esportiva da região decide lhe dar uma bolsa de estudos.

Treinando o Papai

Treinando o Papai (2007)

Neste clássico, o futebol é… Americano. Na trama disponível no Disney+, o famoso jogador Joe Kingman (Dwayne Johnson) tenta ganhar um campeonato com seu time, mas a carreira muda de ares com uma notícia: ele tem uma filha, resultado da última aventura amorosa com sua ex-esposa. 

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