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As 7 curiosidades sobre Divertida Mente, filme que fala sobre emoções

7 de janeiro de 2023
7 de janeiro de 2023

Sensível e inovadora, a produção está disponível no Disney+. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!


Lançado em 2015, a animação Divertida Mente foi uma grande aposta da Disney e da Pixar. No entanto, ao falar de emoções de uma forma diferente, o longa fez sucesso nos cinemas e também no Disney+.

Na produção, o público conhece Riley, uma garota que se muda com sua família para São Francisco, na Califórnia. A história mostra, ainda, como são as emoções de Riley, que a acompanham desde seu nascimento e como a menina reage à mudança de cidade.

Assim, Alegria, Tristeza, Nojinho, Raiva e Medo cuidam do “centro de controle” da mente de Riley, ajudando-a lidar com as adversidades do dia a dia e criando diferentes memórias

Porém, quando uma confusão leva Alegria para longe do painel de comando, um turbilhão de emoções e sentimentos toma conta de Riley, enquanto ela cresce e encara novos desafios. 

E como toda obra da Disney e da Pixar, Divertida Mente também tem muitas curiosidades e histórias de bastidores. E a seguir, você pode conhecer algumas delas:


Os pássaros na fiação elétrica durante a viagem de Riley são de um curta da Pixar


Easter eggs e aparições de outros personagens são bem comuns nas produções da Pixar em parceria com a Disney. E em Divertida Mente não seria diferente.

Os passarinhos que aparecem pousados nos fios de iluminação enquanto Riley e seus pais estão viajando de carro são os mesmos do curta-metragem Coisas de Pássaros, lançado em 2001. 


Divertida Mente


O filme também tem referências a Up: Altas Aventuras


Muitas das memórias que aparecem nas estantes de memórias da animação são imagens capturadas da cena alternativa de Up: Altas Aventuras, intitulada “Vida de Casado”.

Para quem não sabe, o filme de animação de 2009 – e disponível no Disney+ – também foi feita pela Disney e Pixar.


A Ilha da Família tem uma homenagem à Disney


O diretor da animação, Pete Docter, é assumidamente um grande fã da Disney. 

Por isso, ele fez com que a Ilha da Personalidade que representa a família de Riley tivesse aproximadamente o mesmo tamanho do parque da Disney em Orlando, na Flórida. 


Bing Bong, Alegria e Tristeza


O Castelo de Cartas é literalmente a cara de Riley e sua família


Quando Alegria e Bing Bong estão passando pela Ilha dedicada à imaginação, eles se deparam com um Castelo de Cartas. Pois bem, as cartas que representam o Rei, a Rainha e o Valete trazem imagens que se parecem exatamente com Riley e seus pais

Outra curiosidade nessa cena é que, após Bing Bong derrubar o Castelo de Cartas, é possível ver um easter egg de Procurando Nemo no canto superior direito.


O significado do trabalho do pai de Riley


Em uma determinada cena, é possível ver o pai de Riley vestindo uma camiseta com a palavra “Brang”, que é o nome da empresa em que ele trabalha. 

Acontece que essa palavra em si não tem nenhum significado e foi criada apenas para soar como se fosse o nome real de alguma startup localizada em São Francisco – cidade norte-americana que concentra várias novas empresas ligadas à tecnologia. 


Divertida Mente


A loja Krause Key & Lock


Quando Riley e sua mãe estão andando pela cidade, após uma frustrada tentativa de comerem uma boa pizza, elas passam por uma loja chamada Krause Key & Lock. 

O local recebeu esse nome em homenagem à loja da família do supervisor de animação, Shawn Krause.


A famosa cena do brócolis


Em uma das lembranças de Riley criança, seu pai aparece lhe dando brócolis para comer – o que a menina rejeita. 

Pois bem, na versão japonesa, foi preciso trocar o vegetal por uma pimenta. Isso porque no Japão, o brócolis não é visto como ruim, enquanto no país asiático, a pimenta é considerada muito mais desagradável.


Divertida Mente


Assista a Divertida Mente no Disney+


Que tal rir e se emocionar com Divertida Mente? Acompanhe a história que retrata a evolução das emoções de uma forma muito especial e que certamente vai agradar adultos e crianças.

Divertida Mente e o curta especial O Primeiro Encontro de Riley estão disponíveis no Disney+.

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