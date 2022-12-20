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As 7 frases das Princesas da Disney que falam sobre o amor

20 de dezembro de 2022
20 de dezembro de 2022

Cada uma das frases inspiradoras das Princesas tem um lugar no coração dos fãs. Então, que tal relembrar algumas delas?


Junto com as Princesas da Disney, adultos e crianças viveram romances mágicos que enfrentam diversos obstáculos: de bruxas malvadas a madrastas ciumentas. Mas elas não conseguiram impedir que o romance prosperasse nos filmes clássicos.

Porque, como provam as histórias das Princesas disponíveis no Disney+, o amor está nos olhos das outras pessoas, e ele virá para quem o desejar.

A seguir, inspire-se com estas doces frases das protagonistas desses contos de fadas.

A Pequena Sereia


Frases de amor das Princesas da Disney

1. "Isto é amor, grande amor. O amor com que tanto eu sonhei." – Cinderella

2. "Ouça seu coração e vai entender." – Pocahontas

3. "Tem fé no teu sonho e um dia, teu lindo dia, há de chegar." – Cinderella

4. "Foi você o sonho bonito que eu sonhei." – A Bela Adormecida

5. "Não importa o que aconteça, sempre estarei com você. Sempre..." – Pocahontas

6. “No fundo da minha alma, eu sei que eu sou o seu destino." – Mulan

7. “Sentimentos vêm para nos trazer novas sensações, doces emoções e um novo prazer.” – A Bela e a Fera

Curta essas e outras frases das Princesas da Disney no Disney+ nas produções Branca de Neve (1937), Cinderella (1950), A Pequena Sereia (1989), A Bela e a Fera (1991), Aladdin (1992) e Pocahontas (1995), entre outros clássicos longas-metragens.

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