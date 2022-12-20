As 7 frases das Princesas da Disney que falam sobre o amor

Cada uma das frases inspiradoras das Princesas tem um lugar no coração dos fãs. Então, que tal relembrar algumas delas?

Junto com as Princesas da Disney, adultos e crianças viveram romances mágicos que enfrentam diversos obstáculos: de bruxas malvadas a madrastas ciumentas. Mas elas não conseguiram impedir que o romance prosperasse nos filmes clássicos.

Porque, como provam as histórias das Princesas disponíveis no Disney+, o amor está nos olhos das outras pessoas, e ele virá para quem o desejar.

A seguir, inspire-se com estas doces frases das protagonistas desses contos de fadas.









Frases de amor das Princesas da Disney





1. "Isto é amor, grande amor. O amor com que tanto eu sonhei." – Cinderella

2. "Ouça seu coração e vai entender." – Pocahontas

3. "Tem fé no teu sonho e um dia, teu lindo dia, há de chegar." – Cinderella

4. "Foi você o sonho bonito que eu sonhei." – A Bela Adormecida

5. "Não importa o que aconteça, sempre estarei com você. Sempre..." – Pocahontas

6. “No fundo da minha alma, eu sei que eu sou o seu destino." – Mulan

7. “Sentimentos vêm para nos trazer novas sensações, doces emoções e um novo prazer.” – A Bela e a Fera

Curta essas e outras frases das Princesas da Disney no Disney+ nas produções Branca de Neve (1937), Cinderella (1950), A Pequena Sereia (1989), A Bela e a Fera (1991), Aladdin (1992) e Pocahontas (1995), entre outros clássicos longas-metragens.