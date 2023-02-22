Cancel
Novidades Disney+

As 7 frases de Lilo e Stitch que ficaram na sua memória

22 de fevereiro de 2023
22 de fevereiro de 2023

O filme da Disney tem momentos inesquecíveis. Relembre alguns deles! Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Lilo e Stitch é um filme para toda a família que foi lançado em 2002 e pode ser visto com exclusividade no Disney+. Sem dúvidas, algumas das frases da animação ficaram na memória de todos que já viram a produção.

A animação conta a história de uma menina solitária chamada Lilo, que adota o que acredita ser um cachorrinho inocente. Ela chama seu novo "animal de estimação" de Stitch, sem ter ideia de que ele é, na verdade, um perigoso experimento genético que escapou de outro planeta.

O único interesse de Stitch é usar Lilo como um escudo humano para iludir os caçadores de recompensas alienígenas determinados a capturá-lo novamente.

No entanto, o coração de Stitch muda conforme ele passa mais tempo com Lilo e dá a ele o que nunca teve: a capacidade de amar outra pessoa.

A seguir, reveja as 7 frases do filme que ficaram para sempre na memória dos fãs:

Lilo e Stitch


As frases de Lilo e Stitch

  1. “‘Ohana’ significa 'família' e sua família nunca te abandona", Lilo.

  1. "Preciso de alguém para ser meu amigo, alguém que não vá embora… Por que você não me manda um anjo?", Lilo.
  2. "Você destrói tudo que toca, por que não tenta mudar algumas coisas?", Lilo para Stitch.
  3. “Elvis Presley era um bom cidadão. Eu compilei esses exemplos para você praticar, o número um é dançar”, Lilo para Stitch.
  4. “Lilo, às vezes você se esforça, mas as coisas não saem como o esperado. Às vezes as coisas mudam e pronto, e tem horas que as mudanças são para melhor”, Nani.
  5. "Aliens atacam minha casa...eles querem meu cachorro!", Lilo.
  6. “Essa é minha família, eu a encontrei, estava aqui. É pequena e despedaçada, mas é boa”, Stitch.

Assista ao filme Lilo e Stitch no Disney+


O filme Lilo e Stitch, da Disney, está disponível no serviço de streaming. Lilo e Stitch 2 e Lilo e Stitch: A Série também estão no Disney+. Aproveite para maratonar as divertidas histórias dessa dupla! 




Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set