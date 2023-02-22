As 7 frases de Lilo e Stitch que ficaram na sua memória

O filme da Disney tem momentos inesquecíveis. Relembre alguns deles! Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!





Lilo e Stitch é um filme para toda a família que foi lançado em 2002 e pode ser visto com exclusividade no Disney+. Sem dúvidas, algumas das frases da animação ficaram na memória de todos que já viram a produção.

A animação conta a história de uma menina solitária chamada Lilo, que adota o que acredita ser um cachorrinho inocente. Ela chama seu novo "animal de estimação" de Stitch, sem ter ideia de que ele é, na verdade, um perigoso experimento genético que escapou de outro planeta.

O único interesse de Stitch é usar Lilo como um escudo humano para iludir os caçadores de recompensas alienígenas determinados a capturá-lo novamente.

No entanto, o coração de Stitch muda conforme ele passa mais tempo com Lilo e dá a ele o que nunca teve: a capacidade de amar outra pessoa.

A seguir, reveja as 7 frases do filme que ficaram para sempre na memória dos fãs:







As frases de Lilo e Stitch

“‘Ohana’ significa 'família' e sua família nunca te abandona", Lilo.

"Preciso de alguém para ser meu amigo, alguém que não vá embora… Por que você não me manda um anjo?", Lilo. "Você destrói tudo que toca, por que não tenta mudar algumas coisas?", Lilo para Stitch. “Elvis Presley era um bom cidadão. Eu compilei esses exemplos para você praticar, o número um é dançar”, Lilo para Stitch. “Lilo, às vezes você se esforça, mas as coisas não saem como o esperado. Às vezes as coisas mudam e pronto, e tem horas que as mudanças são para melhor”, Nani. "Aliens atacam minha casa...eles querem meu cachorro!", Lilo. “Essa é minha família, eu a encontrei, estava aqui. É pequena e despedaçada, mas é boa”, Stitch.





Assista ao filme Lilo e Stitch no Disney+



O filme Lilo e Stitch, da Disney, está disponível no serviço de streaming. Lilo e Stitch 2 e Lilo e Stitch: A Série também estão no Disney+. Aproveite para maratonar as divertidas histórias dessa dupla!







