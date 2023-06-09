As 7 frases mais icônicas de Star Wars: O Retorno de Jedi

O episódio VI da célebre franquia criada por George Lucas traz alguns diálogos que marcaram os fãs.



Lançado nos cinemas em 1983, o filme Star Wars - Episódio VI: O Retorno de Jedi consagrou a primeira trilogia Star Wars como um ícone da cultura pop mundial. O longa, disponível no Disney+, marca o retorno dos personagens que se tornaram adorados pelo público.

Mas além das novas aventuras de Luke Skywalker (Mark Hammil), Princesa Leia (Carrie Fisher), Han Solo (Harrison Ford) e seus aliados contra Darth Vader (voz de James Earl Jones) e o Império, o longa também traz algumas das citações mais icônicas da franquia.

Para celebrar os 40 anos de sua estreia, relembre, a seguir, algumas das frases mais marcantes de O Retorno de Jedi:

Frases marcantes de Star Wars: O Retorno de Jedi





“O Imperador não perdoa tanto quanto eu!”: é Darth Vader quem diz essa frase, mostrando que mesmo ele – que foi capaz de cortar a mão do próprio filho no filme anterior – não é a mais terrível criatura da Galáxia e, sim, Palpatine (Ian McDiarmid).





“ Quando 900 anos de idade chegar, tão boa aparência você não terá ": mesmo em seus momentos finais, Mestre Yoda mostra o quão atencioso é ao fazer essa simpática piada a fim de deixar seu pupilo, Luke, mais confortável com a situação.





": mesmo em seus momentos finais, mostra o quão atencioso é ao fazer essa simpática piada a fim de deixar seu pupilo, Luke, mais confortável com a situação. “ Existe outro Skywalker ”: logo antes de morrer, Yoda conta a Luke que ele não é o único Skywalker sobrevivente – e deixa o público perplexo com a notícia de que Luke e Leia são irmãos .





”: logo antes de morrer, Yoda conta a Luke que ele não é o único Skywalker sobrevivente – e deixa o público perplexo com a notícia de que . “ Não vou abrir mão da minha decoração favorita. Eu gosto do Capitão Solo onde ele está ”: após prender Han Solo na carbonita , Jabba, o Hut, deixa bem claro que não está disposto a fazer negócio com Luke e liberar Solo.





”: após na , deixa bem claro que não está disposto a fazer negócio com Luke e liberar Solo. “ Eu te amo ” | “ Eu sei ”: se em Star Wars: O Império Contra-Ataca , Han solo deu essa resposta após ouvir a declaração de Leia, em O Retorno do Jedi a situação se inverte, e é a vez da Princesa Organa fazer a ‘engraçadinha’ ao ouvir Han Solo dizer que a ama.





” | “ ”: se em , Han solo deu essa resposta após ouvir a declaração de Leia, em a situação se inverte, e é a vez da Princesa Organa fazer a ‘engraçadinha’ ao ouvir Han Solo dizer que a ama. “ Só por uma vez, deixe-me olhar para você com meus próprios olhos ”: em um desfecho emocionante, Luke pede para ver uma última vez o pai, a quem tanto tentara salvar, e comprova que sim, ainda havia algo de bondade nele.





”: em um desfecho emocionante, Luke pede para ver uma última vez o pai, a quem tanto tentara salvar, e comprova que sim, ainda havia nele. “Ele é meu irmão!”: após uma pequena cena de ciúmes por parte de Han Solo, com essa frase, Leia amarra a história dos Skywalker. E a reação de Solo ao saber da notícia – indo da surpresa à alegria – se tornou clássica.









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