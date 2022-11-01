As estreias do Disney+ que você não pode perder em 2023

Dê uma olhada na enorme e variada lista de títulos que chegarão ao catálogo do Disney+ no próximo ano. Além disso, confira os próximos lançamentos da Disney nos cinemas.
As aventuras, as emoções e toda a magia da Disney continuam no próximo ano. A seguir, descubra quais são os principais filmes, séries, animações e live-actions que chegarão ao Disney+ em 2023.
Estreias do Disney+ da Pixar
Elemental
Win Or Lose
Esta produção será a primeira série longa animada da Pixar. Ela contará a história dos Pickles, um time de softball do ensino médio que se prepara para o jogo do campeonato. Chegará ao catálogo do Disney+ em 2023.
Estreias do Disney+ da Walt Disney Animation Studios
Mundo Estranho
O filme de animação centra-se nos Clades, uma lendária família de exploradores que tentam navegar por uma terra desconhecida ao lado de uma equipe de criaturas incríveis. O longa estreia nos cinemas dia 24 de novembro de 2022.
Wish
Ambientada em Rosas, o reino dos desejos, a obra conta a história de Asha, uma garota otimista de 17 anos com uma inteligência afiada que se preocupa infinitamente com sua comunidade.
O filme de animação é outra produção prevista para chegar aos cinemas em 2023.
Iwájú
Ambientada em Lagos, na Nigeria, Iwájú, é uma série original que conta a história de Tola, uma jovem herdeira da próspera ilha, assim como sua melhor amiga Kole, uma autodidata especialista em tecnologia, e seu querido filho, que vive no continente. Estreia no Disney+ em 2023.
Produções em live-action da Disney que estreiam no Disney+ em 2023
A Pequena Sereia
Dirigido por Rob Marshall e escrito por Oscar David Magee, A Pequena Sereia apresenta a história da jovem e apaixonada Ariel (Halle Bailey) e seu desejo por novas aventuras além-mar.
O filme em live-action chegará aos cinemas do Brasil em 25 de maio de 2023.
Peter Pan e Wendy
Personagens da história clássica retornam, mas de uma maneira totalmente nova. Alexander Molony (Peter Pan) e Ever Anderson (Wendy) são os protagonistas enquanto Jude Law interpreta o icônico Capitão Gancho.
A trama mergulha na história de Wendy e no momento em que ela decide se juntar a Peter em uma jornada mágica para a Terra do Nunca.
Além disso, a história por trás da rivalidade com um dos vilões mais memoráveis da Disney é revelada. Dirigida por David Lowery, a produção pode ser vista no Disney+ em 2023.
Haunted Mansion
Inspirada na clássica atração do parque temático da Disney, esta história fala de uma mulher e seu filho, que recrutam um grupo de supostos especialistas espirituais para ajudar a livrar sua casa de ocupantes sobrenaturais.
Jamie Lee Curtis interpreta Madame Leota no filme, que também é adicionado à lista de lançamentos planejados para 2023.
Estreias do Disney+ da Marvel Studios
Pantera Negra: Wakanda Para Sempre
Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, dirigido por Ryan Coogler, é o filme que marca o fim da Fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).
Na produção, a rainha Ramonda (Angela Bassett) e os wakandanos tentam proteger sua nação das potências mundiais após a morte do rei T'Challa (Chadwick Boseman). Paralelamente, apresenta-se a nação submarina de Talokanil, comandada por Namor (Tenoch Huerta).
Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania
A Fase 5 começa com um filme que promete emocionar o público com a introdução de mais um supervilão.
Dirigido por Peyton Reed, o filme será lançado em 16 de fevereiro de 2023 nos cinemas.
Invasão Secreta
Na trama, os personagens enfrentam uma facção de metamorfos Skrulls que vem se infiltrando na Terra há anos. A produção também contará com atuações de Olivia Colman, Emilia Clarke e Kingsley Ben-Adir.
Invasão Secreta | Marvel Studios | Trailer Oficial Legendado | Disney+
Guardiões da Galáxia Vol. 3
O amado grupo de super-heróis volta à ação, mas com novos e diferentes desafios.
James Gunn é o diretor de Guardiões da Galáxia Vol. 3, que chegará aos cinemas em maio de 2023.
Loki - Temporada 2
O final da temporada 1 de Loki deixou o público com muitas perguntas, mas isso será resolvido em 2023, com a chegada da temporada 2 ao Disney+.
Com Tom Hiddleston (Loki), Owen Wilson (Mobius) e Sophia Di Martino (Sylvie) novamente no elenco, a produção retornará para contar como a história do Deus das Mentiras continua em sua batalha contra a Autoridade de Variância Temporal.
Echo
A origem de Maya López (Alaqua Cox) é contada na série Echo. Após os implacáveis eventos nos quais se envolveu em Nova York, a jovem retorna à cidade em que nasceu e confronta seu passado.
Lá, ele precisará se reconectar com suas raízes nativas norte-americanas e abraçar o significado de família e comunidade se quiser seguir em frente.
The Marvels
Sob a direção de Nia DaCosta, o longa-metragem chegará aos cinemas do Brasil em julho de 2023.
Ironheart
Na história, Riri é uma jovem inventora engenhosa, que está determinada a criar a armadura mais avançada que o mundo já viu. Também confirmado no elenco está o ator Anthony Ramos no papel de Parker Robbins/The Hood.
A nova série poderá ser vista no Disney+ em 2023. Mas lembre-se que o Disney+ é a casa da Marvel. Por isso, todos os filmes, séries, curtas e animações da franquia podem ser encontrados no serviço de streaming.
Estreias do Disney+ de Star Wars
The Mandalorian - Temporada 3
A nova temporada de The Mandalorian chega em 2023
Star Wars: The Bad Batch - Temporada 2
A série animada Star Wars: The Bad Batch chega com mais episódios ao Disney+ em janeiro de 2023.
Após os eventos da temporada 1, Kamino e o Bad Batch continuam sua jornada pelo Império após a queda da República. Entre amigos e inimigos que estão a caminho, eles realizarão missões emocionantes que os levarão a lugares inesperados e perigosos.
A produção tem Dave Filoni, Carrie Beck, Athena Portillo, Brad Rau e Jennifer Corbett como produtores executivos. Rau também está atuando como diretor supervisor e Corbett está encarregado do roteiro.
Ahsoka
Ahsoka é uma série em live-action que também chega ao Disney+ em 2023. Após a queda do Império, a ex-Jedi, interpretada por Rosario Dawson, investiga um perigo emergente na vulnerável Galáxia.
Dave Filoni, Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck são os produtores executivos da série. Além disso, Karen Gilchrist atua como co-produtora executiva.