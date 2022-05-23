As fotos do reencontro de Ewan McGregor e Hayden Christensen antes da estreia de Obi-Wan Kenobi

A nova série original Lucasfilm chega em breve ao Disney+. Veja imagens exclusivas dos personagens antes da estreia de mais uma história nascida de Star Wars.

Quem é fã da saga Star Wars vai adorar essa novidade! A Disney revelou fotos da diretora Deborah Chow e dos atores Ewan McGregor, Hayden Christensen e Moses Ingram. As imagens foram registradas em 12 de maio em um evento de imprensa ocorrido em Londres, na Inglaterra. A ocasião era para divulgar Obi-Wan Kenobi, a nova série original da Lucasfilm que estreia exclusivamente no Disney+ a partir de sexta-feira, 27 de maio.

Não perca estas imagens exclusivas!





Hayden Christensen e Ewan McGregor





Hayden Christensen e Ewan McGregor





Da esq. para dir: A diretora Deborah Chow e os atores Hayden Christensen, Moses Ingram e Ewan McGregor





A história começa 10 anos após os dramáticos eventos de Star Wars episódio III: A Vingança Dos Sith, onde Obi-Wan Kenobi (McGregor) enfrenta sua maior derrota: a corrupção e queda de seu melhor amigo e aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker (Christensen), que escolheu o lado sombrio da Força, se tornando o Lorde Sith Darth Vader.





Obi-Wan Kenobi estreia no Disney+





A série disponibilizará dois primeiros episódios exclusivamente no Disney+ na sexta-feira, 27 de maio. Após a estreia especial, a produção terá novos episódios semanais, sempre às quartas-feiras, até 22 de junho, quando estreia o último episódio.

Além de contar com Ewan McGregor e Hayden Christensen reprisando seus icônicos papéis, o elenco de Obi-Wan Kenobi ainda conta com Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie. Obi-Wan Kenobi tem direção de Deborah Chow e produção executiva de Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor e Joby Harold.