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As Marvels: 3 motivos para ser fã de Carol Danvers, a Capitã Marvel

1 de setembro de 2023
1 de setembro de 2023


Os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) estão contando os dias para a estreia de As Marvels nos cinemas de todo o mundo. A produção reunirá três incríveis mulheresCapitã Marvel, Ms. Marvel e Monica Rambeau – em uma aventura sem precedentes!

Vividas respectivamente por Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris, as personagens enfrentarão um universo desestabilizado pelos Kree. Elas precisarão se unir e aprender a trabalhar em conjunto para salvar o universo como as Marvels.

Quando Carol Danvers foi apresentada ao público no filme Capitã Marvel, de 2019, mostrava-se ali uma das super-heroínas mais fortes do UCM. Contudo, não é apenas por seus poderes que ela se destaca.

A seguir, conheça outros três motivos que fazer de Carol Danvers, a Capitã Marvel, uma das mais inspiradoras personagens do UCM:

Capitã Marvel


Carol Danvers não se deixa levar por seus poderes


Se tem uma coisa da qual Danvers está ciente é de seus poderes. No entanto, ser capaz de voar, ter diversas habilidades como super força e mais, nada disso faz dela alguém que se sente superior aos demais.

Ao contrário, Carol sabe que é exatamente isso que a permite ajudar a quem precisa.

Capitã Marvel


Carol Danvers sabe que está certa – e reconhece quando está errada


Tudo bem que no início de Capitã Marvel, Danvers estava lutando ao lado dos Kree – que se revelaram os vilões da história. No entanto, mesmo antes de recobrar a memória e descobrir a verdade, ela sabia que era uma boa guerreira, que além de inteligente, estrategista e forte

Quando, enfim, ela desvendou o próprio passado, soube reconhecer que estava do lado errado daquela batalha e aprender com o próprio engano. 

Maria Rambeau e Carol Danvers


Carol Danvers é uma amiga extremamente leal


Uma das primeiras coisas que Carol fez após se libertar dos Kree foi voltar para reencontrar sua amiga, Maria Rambeau, e a filha, Monica. Foi então que ela também descobriu que a guerra entre Kree e Skrulls ainda não havia sido encerrada.

A partir daí, Danvers se uniu à amiga e, ao lado de Nick Fury (Samuel L. Jackson), elas partem em defesa dos Skrulls refugiados a fim de acabar com esse impasse intergaláctico entre os dois povos. 

Quem também teve provas da lealdade da Capitã Marvel foram os Vingadores, durante o confronto contra Thanos em Vingadores: Ultimato (2019).

Capitã Marvel


Veja Brie Larson como Carol Danvers/Capitã Marvel no Disney+


O filme As Marvels estreia nos cinemas de todo o mundo no dia 9 de novembro. Até lá, veja e reveja a atuação de Brie Larson como Carol Danvers em títulos como Capitã Marvel, no Disney+!

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