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As Marvels: confira trailer e data de estreia do novo filme

11 de abril de 2023
11 de abril de 2023

Foi divulgado o trailer da nova produção do Universo Cinematográfico Marvel que estreia ainda este ano. Confira! 


O universo feminino da Marvel ganhará ainda mais protagonismo. É o que promete As Marvels, novo filme da franquia que reúne um trio de mulheres poderosas em uma aventura cósmica!

Carol Danvers como Capitã Marvel (interpretada por Brie Larson), Kamala Khan como Ms. Marvel (vivida pela atriz Iman Vellani) e Monica Rambeau (interpretada pela atriz Teyonah Parris) aparecem juntas no novo trailer. 

Na nova trama, após Capitã Marvel ter se vingado da Inteligência Suprema, algumas consequências foram inevitáveis, fazendo com que ela se deparasse com um universo desestabilizado

Para resgatar novamente a normalidade, as três deverão aprender a trabalhar juntas como As Marvels, já que seus poderes estão entrelaçados

Confira o trailer a seguir:


'As Marvels' | Teaser Trailer Oficial Legendado


Quando As Marvels estreia

O novo filme estará disponível a partir do dia 9 de novembro de 2023 nos cinemas. Não perca a chance de assistir ao poder feminino da Marvel nas telonas!

Antes disso, prepara-se para ver a essa nova produção curtindo Capitã Marvel e Ms. Marvel, títulos já disponíveis exclusivamente no Disney+.

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