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As melhores atrações do Magic Kingdom para ir com crianças pequenas

11 de agosto de 2022
11 de agosto de 2022

Voe de mãos dadas com Dumbo e torne-se um Patrulheiro Espacial com Toy Story. Conheça atrações para todas as idades no Magic Kingdom.


O Parque Magic Kingdom (localizado na Flórida, nos Estados Unidos) é o lugar onde as fantasias se tornam realidade. A festa mais mágica do mundo espera crianças e adultos para curtir os personagens favoritos da Disney.

Suba aos céus com Dumbo, torne-se um Patrulheiro Espacial com Buzz, e descubra o que há nas profundezas do mar com Ariel.

Confira, a seguir, uma lista com as atrações imperdíveis para crianças pequenas no Magic Kingdom!

Buzz Lightyear's Space Ranger Spin

Buzz Lightyear's Space Ranger Spin no Magic Kingdom

No Buzz Lightyear's Space Ranger Spin, Zurg, o arqui-inimigo de Buzz Lightyear em Toy Story 2 (disponível no Disney+), está roubando baterias de brinquedos indefesos para alimentar uma nova arma destrutiva.

Pronto para se tornar um pequeno Patrulheiro Espacial e derrotar esse terrível imperador do mal?

Características do brinquedo:

  • Para qualquer altura
  • Todas as idades
  • Passeios e curvas suaves
    • Under the Sea: A Pequena Sereia

Under the Sea: A Pequena Sereia

Em Under the Sea, suba a bordo de uma concha e entre no mundo da sereia Ariel em uma aventura musical repleta de cenas do clássico filme de animação.

Conheça os amigos de Ariel, Linguado e Sebastião, seu pai, o Rei Tritão, e a malvada Úrsula, uma imponente bruxa do mar!

Características do brinquedo:

  • Para qualquer altura
  • Todas as idades
  • Passeios suaves


Embarque e Aprenda: The Little Mermaid ~ Ariel’s Undersea Adventure 

Peter Pan's Flight

Peter Pan's Flight

Em Peter Pan's Flight é possível embarcar em um navio pirata e seguir Peter Pan quando ele convidar os presentes para se juntarem a ele em um voo único.

Diga olá também para Nana e junte-se aos filhos da família Darling, em uma jornada por Londres, onde você verá o relógio Big Ben e a Tower Bridge iluminando o céu noturno.

Características do brinquedo:

  • Para qualquer altura
  • Todas as idades
  • Passeios suaves e quedas curtas
    • Dumbo the Flying Elephant

Dumbo the Flying Elephant

Inspirada em Dumbo, uma obra-prima de animação de 1941 da Disney, esta é uma atração clássica. Nela, é possível subir a bordo do elefante de circo mais popular do mundo, enquanto ele descobre sua capacidade de voar. 

O fiel amigo de Dumbo, Timothy Q. Mouse, irá ajudá-lo a ficar no ar com sua pena "mágica".

Características do brinquedo:

  • Para qualquer altura
  • Todas as idades
  • Passeios e curvas suaves


Aniversário do Dumbo the Flying Elephant

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