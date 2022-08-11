As melhores atrações do Magic Kingdom para ir com crianças pequenas

Voe de mãos dadas com Dumbo e torne-se um Patrulheiro Espacial com Toy Story. Conheça atrações para todas as idades no Magic Kingdom.
O Parque Magic Kingdom (localizado na Flórida, nos Estados Unidos) é o lugar onde as fantasias se tornam realidade. A festa mais mágica do mundo espera crianças e adultos para curtir os personagens favoritos da Disney.
Suba aos céus com Dumbo, torne-se um Patrulheiro Espacial com Buzz, e descubra o que há nas profundezas do mar com Ariel.
Confira, a seguir, uma lista com as atrações imperdíveis para crianças pequenas no Magic Kingdom!
Buzz Lightyear's Space Ranger Spin no Magic Kingdom
No Buzz Lightyear's Space Ranger Spin, Zurg, o arqui-inimigo de Buzz Lightyear em Toy Story 2 (disponível no Disney+), está roubando baterias de brinquedos indefesos para alimentar uma nova arma destrutiva.
Pronto para se tornar um pequeno Patrulheiro Espacial e derrotar esse terrível imperador do mal?
Características do brinquedo:
- Para qualquer altura
- Todas as idades
- Passeios e curvas suaves
Under the Sea: A Pequena Sereia
Em Under the Sea, suba a bordo de uma concha e entre no mundo da sereia Ariel em uma aventura musical repleta de cenas do clássico filme de animação.
Conheça os amigos de Ariel, Linguado e Sebastião, seu pai, o Rei Tritão, e a malvada Úrsula, uma imponente bruxa do mar!
Características do brinquedo:
- Para qualquer altura
- Todas as idades
- Passeios suaves
Embarque e Aprenda: The Little Mermaid ~ Ariel’s Undersea Adventure
Peter Pan's Flight
Em Peter Pan's Flight é possível embarcar em um navio pirata e seguir Peter Pan quando ele convidar os presentes para se juntarem a ele em um voo único.
Diga olá também para Nana e junte-se aos filhos da família Darling, em uma jornada por Londres, onde você verá o relógio Big Ben e a Tower Bridge iluminando o céu noturno.
Características do brinquedo:
- Para qualquer altura
- Todas as idades
- Passeios suaves e quedas curtas
Dumbo the Flying Elephant
Inspirada em Dumbo, uma obra-prima de animação de 1941 da Disney, esta é uma atração clássica. Nela, é possível subir a bordo do elefante de circo mais popular do mundo, enquanto ele descobre sua capacidade de voar.
O fiel amigo de Dumbo, Timothy Q. Mouse, irá ajudá-lo a ficar no ar com sua pena "mágica".
Características do brinquedo:
- Para qualquer altura
- Todas as idades
- Passeios e curvas suaves