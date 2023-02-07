Cancel
Novidades Disney+

As melhores frases de clássicos Disney que estão cheias de aprendizagem

7 de fevereiro de 2023
7 de fevereiro de 2023

Relembre as animações da Disney que, além de divertir, também inspiram com seus importantes ensinamentos.


Os clássicos da Disney, todos disponíveis no Disney+, são perfeitos para quando é preciso um pouco de inspiração. Eles são conhecidos não apenas por emocionar, mas também por trazer frases e canções repletas de aprendizagem.

São diálogos sobre o amor, a amizade, a família… Então, se é de algumas palavras de sabedoria que você anda precisando, se deixe levar pela magia dos clássicos da Disney representada nas frases a seguir:

Frases inspiradoras da Disney

Procurando Nemo


“Quando a vida te deixar para baixo, sabe o que você precisa fazer? Continue a nadar”, Dory disse a Marlin quando tudo parecia perdido em Procurando Nemo, de 2003.

“Você vai ver, a vida vai te mostrar que dá pra ser bem feliz no seu lugar”, cantou Moana em “Seu Lugar”, na animação de 2017.

“A única maneira de conseguir o que você quer neste mundo é através de trabalho duro”, aconselhou Tiana em A Princesa e o Sapo, de 2009.

Valente


“Nosso destino vive dentro de nós. Você só precisa ser corajosa o suficiente para enxergar isso”, disse Merida em Valente, de 2012.

“A flor que floresce na adversidade é a mais rara e bela de todas”, reflete Mulan na animação Mulan, de 1998.

“Ohana significa família e família significa nunca mais abandonar ou esquecer”, declarou Stitch em Lilo & Stitch, de 2002.

Não deixe de rir e se emocionar com esses clássicos da Disney. Todos eles e muito mais estão disponíveis no Disney+.  

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set