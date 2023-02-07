As melhores frases de clássicos Disney que estão cheias de aprendizagem

Relembre as animações da Disney que, além de divertir, também inspiram com seus importantes ensinamentos.





Os clássicos da Disney, todos disponíveis no Disney+, são perfeitos para quando é preciso um pouco de inspiração. Eles são conhecidos não apenas por emocionar, mas também por trazer frases e canções repletas de aprendizagem.

São diálogos sobre o amor, a amizade, a família… Então, se é de algumas palavras de sabedoria que você anda precisando, se deixe levar pela magia dos clássicos da Disney representada nas frases a seguir:





Frases inspiradoras da Disney







“Quando a vida te deixar para baixo, sabe o que você precisa fazer? Continue a nadar”, Dory disse a Marlin quando tudo parecia perdido em Procurando Nemo, de 2003.

“Você vai ver, a vida vai te mostrar que dá pra ser bem feliz no seu lugar”, cantou Moana em “Seu Lugar”, na animação de 2017.

“A única maneira de conseguir o que você quer neste mundo é através de trabalho duro”, aconselhou Tiana em A Princesa e o Sapo, de 2009.







“Nosso destino vive dentro de nós. Você só precisa ser corajosa o suficiente para enxergar isso”, disse Merida em Valente, de 2012.

“A flor que floresce na adversidade é a mais rara e bela de todas”, reflete Mulan na animação Mulan, de 1998.

“Ohana significa família e família significa nunca mais abandonar ou esquecer”, declarou Stitch em Lilo & Stitch, de 2002.

Não deixe de rir e se emocionar com esses clássicos da Disney. Todos eles e muito mais estão disponíveis no Disney+.