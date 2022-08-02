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As melhores músicas da 1ª temporada de High School Musical: A Série: O Musical

2 de agosto de 2022
2 de agosto de 2022

Descubra quais são as músicas da trilha sonora de High School Musical: A Série: O Musical favoritas do público.


A 3ª temporada de High School Musical: A Série: O Musical já estreou no Disney+. Na sua 1ª temporada, porém, a produção apresentou um grupo de professores e alunos de teatro da escola East High School.

Juntos, eles foram incentivados a fazer parte de audições e ensaios com o intuito de recriar os personagens icônicos da trilogia High School Musical (2006-2008) em um novo musical.

Por isso, a música é um fator chave na emocionante série – que traz Olivia Rodrigo no papel de Nini. A produção também trouxe novas versões de grandes clássicos da saga dos anos 2000.

Olivia Rodrigo

Abaixo, conheça as cinco músicas da 1ª temporada de High School Musical: A Série : O Musical mais ouvidas, comentadas e escolhidas pelo público:

1.“All I Want” – Composta e interpretada por Olivia Rodrigo.

2.“Breaking Free” – Composta por Jamie Houston e interpretada por Joshua Bassett, Matt Cornett e Olivia Rodrigo.

3.“Wondering - Ahslyn & Nini Piano Version” - Composta por Jordan Powers e Josh Cumbee, e interpretada por Julia Lester e Olivia Rodrigo.

4.“Born To Be Brave” – Composta por Doug Rockwell e Tova Litvin, e interpretada pelo elenco de High School Musical: O Musical: A Série.

5.“We're All In This Together” – Composta por Matthew Gerrard e Robert Nevil, e interpretada pelo elenco de High School Musical: A Série: O Musical.

Olivia Rodrigo

Curta a trilha sonora de High School Musical: A Série: O Musical

Para quem é fã de músicas de High School Musical, mas ainda não viu a 1ª temporada da série derivada no Disney+, que tal entrar em sintonia com a imperdível trilha sonora da produção? Confira a seguir:

Canções originais

  • “I Think I Kinda, You Know”
  • “Wondering”
  • “A Billion Sorrys”
  • “All I Want”
  • “Born To Be Brave”
  • “Truth, Justice, and Songs in Our Key”
  • “Out of the Old”
  • “Role of a Lifetime”
  • “Just For a Moment”

Canções reinterpretadas

  • “Start of Something New”
  • “Stick to the Status Quo”
  • “What I’ve Been Looking For”
  • “Bop to the Top”
  • “When There Was Me and You”
  • “Get’cha Head in The Game”
  • “The Medley, The Mashup”
  • “Breaking Free”
  • “We’re All In This Together”

Canções em versão acústica

  • “I Think I Kinda, You Know”
  • “Wondering”
  • “Born To Be Brave”
  • “We’re All In This Together”

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