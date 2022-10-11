As mulheres de Andor: o que você precisa saber sobre as personagens da série Star Wars

Produção da Lucasfilm traz personagens femininas que têm papel essencial para o desenvolvimento da trama. Conheça quatro delas.



A série Andor já chegou ao Disney+ e, a cada semana, surpreende o público com um novo episódio repleto de suspense e ação. Com Diego Luna como Cassian Andor, a obra Star Wars deixa os Jedi um pouco de lado para mostrar como o Império afeta a vida dos homens.



A produção é repleta de personagens marcantes – além de Cassian. Assim, as mulheres de Andor merecem destaque por suas personalidades fortes e ações decisivas para a trama.

Veja a seguir mais detalhes sobre quatro delas: Bix Caleen, Maarva Andor, Mon Mothma e Vel Sartha.







Bix Caleen, a amiga fiel de Cassian Andor

Interpretada pela atriz porto-riquenha Adria Arjona, Bix Caleen é apresentada ao público logo no primeiro episódio da série. Em Ferrix, ela trabalha no ferro-velho que já foi de seus pais.

Uma das poucas amigas próximas de Cassian, ela sabe do segredo sobre a verdadeira origem dele. Ousada, destemida e sem nenhum amor ao Império, Caleen está disposta a se arriscar pelos amigos.

Nas palavras de Arjona, “Bix é uma mulher complicada, muito prática e forte. Não a considero durona, mas acho que ela é muito mais forte e muito mais esperta do que as pessoas pensam”.







Maarva Andor, uma mãe e protetora para Cassian

Os episódios iniciais da trama mostram o passado de Cassian. E é aqui que conhecemos Maarva Andor, uma mulher que ao lado do marido, viajava entre diferentes planetas a fim de achar algo que pudesse levar para vender em Ferrix.

Foi em uma dessas viagens que ela encontrou Cassian e o levou consigo, adotando-o como filho. O peso dos anos afastaram Maarva do trabalho duro, mas ela ainda é uma pessoa muito respeitada em Ferrix.

“Eu acho que Maarva é uma peregrina e seu marido também. São almas vagando pelo universo, tentando ganhar a vida sem ligar para o que todos veem e se recusam a enxergar – mas que talvez sejamos obrigados a prestar atenção: o poder do Governo e do Império ”, disse em entrevista a atriz Fiona Shaw, que dá vida ao personagem.







Mon Mothma, a Senadora que é contra o Império

Vivida por Genevieve O’Reilly, a Senadora Mon Mothma brilha entre os salões de Coruscant. Junto a Luthen Rael (Stellan Skarsgård), ela traça planos contra o Império na surdina.

Contudo, o lado mais frágil dessa mulher poderosa também aparece em Andor. Isso porque a série traz a vulnerabilidade que ela enfrenta dentro de sua própria casa.

“As pessoas não têm ideia de como a vida de Mon Mothma era complicada. De muitas maneiras, sua personagem tem o caminho mais difícil de toda a série por causa do que ela passa e por causa das pressões que está sofrendo”, pontuou o showrunner e co-roteirista de Andor, Tony Gilroy.







Vel Sartha, a líder Rebelde

Faye Marsay é a atriz que dá vida à rebelde Vel Sartha, líder de um grupo que está em Aldhani em uma perigosa missão. Antes de tudo, Vel é uma sobrevivente disposta a tudo para cumprir seu objetivo: se infiltrar nas guarnições do Império.

Corajosa, ela não confia em Cassian, contudo, sabe que precisa dele para que ela e sua equipe sejam bem-sucedidos.

Acompanhe o destino destas e outras personagens marcantes em Andor, exclusivamente no Disney+.