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As mulheres de Andor: o que você precisa saber sobre as personagens da série Star Wars

11 de outubro de 2022
11 de outubro de 2022

Produção da Lucasfilm traz personagens femininas que têm papel essencial para o desenvolvimento da trama. Conheça quatro delas. 


A série Andor já chegou ao Disney+ e, a cada semana, surpreende o público com um novo episódio repleto de suspense e ação. Com Diego Luna como Cassian Andor, a obra Star Wars deixa os Jedi um pouco de lado para mostrar como o Império afeta a vida dos homens

A produção é repleta de personagens marcantes – além de Cassian. Assim, as mulheres de Andor merecem destaque por suas personalidades fortes e ações decisivas para a trama. 

Veja a seguir mais detalhes sobre quatro delas: Bix Caleen, Maarva Andor, Mon Mothma e Vel Sartha.

Bix Caleen


Bix Caleen, a amiga fiel de Cassian Andor

Interpretada pela atriz porto-riquenha Adria Arjona, Bix Caleen é apresentada ao público logo no primeiro episódio da série. Em Ferrix, ela trabalha no ferro-velho que já foi de seus pais. 

Uma das poucas amigas próximas de Cassian, ela sabe do segredo sobre a verdadeira origem dele. Ousada, destemida e sem nenhum amor ao Império, Caleen está disposta a se arriscar pelos amigos.

Nas palavras de Arjona, “Bix é uma mulher complicada, muito prática e forte. Não a considero durona, mas acho que ela é muito mais forte e muito mais esperta do que as pessoas pensam”.

Maarva Andor


Maarva Andor, uma mãe e protetora para Cassian

Os episódios iniciais da trama mostram o passado de Cassian. E é aqui que conhecemos Maarva Andor, uma mulher que ao lado do marido, viajava entre diferentes planetas a fim de achar algo que pudesse levar para vender em Ferrix

Foi em uma dessas viagens que ela encontrou Cassian e o levou consigo, adotando-o como filho. O peso dos anos afastaram Maarva do trabalho duro, mas ela ainda é uma pessoa muito respeitada em Ferrix

“Eu acho que Maarva é uma peregrina e seu marido também. São almas vagando pelo universo, tentando ganhar a vida sem ligar para o que todos veem e se recusam a enxergar – mas que talvez sejamos obrigados a prestar atenção: o poder do Governo e do Império ”, disse em entrevista a atriz Fiona Shaw, que dá vida ao personagem.

Mon Mothma


Mon Mothma, a Senadora que é contra o Império

Vivida por Genevieve O’Reilly, a Senadora Mon Mothma brilha entre os salões de Coruscant. Junto a Luthen Rael (Stellan Skarsgård), ela traça planos contra o Império na surdina. 

Contudo, o lado mais frágil dessa mulher poderosa também aparece em Andor. Isso porque a série traz a vulnerabilidade que ela enfrenta dentro de sua própria casa

“As pessoas não têm ideia de como a vida de Mon Mothma era complicada. De muitas maneiras, sua personagem tem o caminho mais difícil de toda a série por causa do que ela passa e por causa das pressões que está sofrendo”, pontuou  o showrunner e co-roteirista de Andor, Tony Gilroy.

Cassian Andor e Vel Sartha


Vel Sartha, a líder Rebelde

Faye Marsay é a atriz que dá vida à rebelde Vel Sartha, líder de um grupo que está em Aldhani em uma perigosa missão. Antes de tudo, Vel é uma sobrevivente disposta a tudo para cumprir seu objetivo: se infiltrar nas guarnições do Império.

Corajosa, ela não confia em Cassian, contudo, sabe que precisa dele para que ela e sua equipe sejam bem-sucedidos

Acompanhe o destino destas e outras personagens marcantes em Andor, exclusivamente no Disney+

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