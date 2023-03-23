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As mulheres de Red - Crescer é uma Fera: a poderosa presença feminina por trás das câmeras do filme da Disney e Pixar

24 de março de 2023
24 de março de 2023

O documentário O Abraço do Panda: A Fera Vermelha mostra o trabalho incrível das profissionais responsáveis pela animação Red - Crescer é uma Fera. Saiba mais!


Um filme protagonizado por mulheres, dirigido por uma mulher e escrito por mulheres. Esse é Red - Crescer é uma Fera (2022), animação da Disney-Pixar disponível no Disney+.

O longa-metragem conta a história de Mei Lee, uma adolescente que é como qualquer outra garota da idade - ou, ao menos, queria ser. Ela é filha de Ming Lee, uma mãe superprotetora a quem está sempre querendo agradar.

Em uma noite, a garota se transforma em um imenso panda vermelho e descobre que, para não ficar presa no corpo do animal para sempre, precisa controlar suas emoções: algo nada fácil para uma adolescente de 13 anos!

Red


A presença feminina em destaque no documentário O Abraço do Panda: A Fera Vermelha


Você sabia que o Disney+ tem em seu catálogo um documentário mostrando o trabalho do incrível grupo de mulheres talentosas que deu vida à animação?

O Abraço do Panda: A Fera Vermelha (2022) traz um acesso inédito aos bastidores do filme, com entrevistas exclusivas em que a diretora Domee Shi e sua equipe falam sobre as jornadas pessoais e inspirações para Red - Crescer é uma Fera.

Uma curiosidade especial: a história da animação nasceu das experiências pessoais de Domee Shi em sua pré-adolescência na cidade de Toronto, no Canadá.

“Ela [Mei] é valente, autoconfiante, muito estudiosa, cheia de paixão e um pouco orgulhosa. Quando tinha a sua idade, era igual a ela. Escrevia fan-fiction e desenhava fan-art apaixonadamente. Tinha um caderno secreto que meus pais não sabiam. Agora que cresci, conheço muitíssimas mulheres extraordinárias que também eram assim. Queria mostrar isso com Mei”, afirmou a cineasta, segundo comunicado oficial da Disney.

Não perca Red - Crescer é uma Fera e O Abraço do Panda: A Fera Vermelha no Disney+


A animação e o documentário estão disponíveis com exclusividade no Disney+. Depois de assistir a Red - Crescer é uma Fera, aproveite e embarque em uma jornada para saber mais sobre as criadoras dessa história incrível.

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