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Novidades Marvel

As origens ocultas do Doutor Estranho

10 de maio de 2022
10 de maio de 2022

Descubra que acontecimentos levaram o super-herói da Marvel Studios a se aventurar no mundo das Artes Místicas. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


As origens ocultas do Doutor Estranho são reveladas em seu primeiro filme, Doutor Estranho (2016), disponível no Disney+. A história fala como o cirurgião Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) perde o controle de suas mãos em um terrível acidente de carro.

Stephen gasta sua fortuna em diversas cirurgias e terapias caras, algumas delas até experimentais, na tentativa de restaurar totalmente o movimento de suas mãos para poder voltar a atuar como cirurgião. Desesperado pela situação, ele busca uma cura longe da medicina moderna.

Doutor Estranho


O médico vai até Kamar-Taj, uma comunidade mágica no Himalaia, próxima ao Tibete, indicado a ele para buscar sua cura. E, após ser salvo de invasores pelo poderoso feiticeiro Mordo (Chiwetel Ejiofor), Strange conhece a pessoa que ensinou a Mordo tudo o que sabe sobre as Artes Místicas: a Anciã (Tilda Swinton).

Mas Anciã se recusa a guiar Stephen em seu processo de cura até que ele decida desistir de seu egoísmo e abrir sua mente para uma verdade superior. Ao mudar de atitude, o médico inicia seu caminho de aprendizado sobre as Artes Místicas, bem como sobre os conhecimentos proibidos que o levam a descobrir o Olho de Agamotto, a Dimensão das Trevas e também o Multiverso.

Doutor Estranho


A história continua em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Descubra mais sobre os incríveis poderes mágicos e os perigos incríveis que Doutor Estranho enfrenta no novo filme da Marvel Studios, que está em exibição em todos os cinemas do Brasil desde 5 de maio.


Doutor Estranho no Multiverso da Loucura | Marvel Studios | Teaser Oficial Legendado

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