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NOVIDADES MARVEL

As reviravoltas mais intrigantes de Invasão Secreta

17 de agosto de 2023
17 de agosto de 2023

Além de muita ação, o roteiro da série não economiza no suspense e nas revelações inesperadas. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


A série Invasão Secreta, disponível no Disney+, pode ter chegado ao seu fim, mas se tem uma coisa difícil de esquecer são as surpreendentes reviravoltas da história.

À medida que o espectador acompanha a jornada de Nick Fury (Samuel L. Jackson) para impedir a dominação do mundo pelos Skrulls, muitas surpresas vão sendo reveladas pelo roteiro.

Confira três delas, a seguir:

Invasão Secreta no Disney+

1. Invasão Secreta revela que Rhodes é um Skrull disfarçado


Os Skrulls têm a habilidade de assumir diferentes formas e se passar por qualquer pessoa. Uma das vítimas é o coronel Rhodes (Don Cheadle), antigo aliado dos Vingadores e uma pessoa com grande influência junto ao presidente dos Estados Unidos, Ritson (Dermot Mulroney).

Nick Fury desconfia e descobre o disfarce antes que seja tarde demais. No entanto, uma pergunta ficou na cabeça dos fãs e levantou questionamentos: qual o momento exato em que um Skrull tomou o lugar de Rhodes na cronologia do Universo Cinematográfico Marvel (UCM)?

Invasão Secreta no Disney+

2. G’iah sobrevive à tentativa de assassinato de Gravik


No episódio 3 de Invasão Secreta, o vilão Gravik (Kingsley Ben-Adir) descobre que está sendo traído por G’iah (Emilia Clarke) e decide matá-la.

Entretanto, o episódio seguinte revela que a personagem sobreviveu. Antes de ser encurralada por Gravik, ela combinou seu DNA com a mesma tecnologia usada pelo vilão e adquiriu a capacidade de se regenerar e se tornar umaSuper Skrull”.

Invasão Secreta no Disney+

3. G’iah se passa por Nick Fury para confrontar Gravik no final de Invasão Secreta


O último episódio da série traz uma luta épica entre G’iah e Gravik, mas a maior surpresa vem antes dessa cena. 

No começo do capítulo, o espectador vê Nick Fury indo até o vilão para entregar a Colheita, material que contém o DNA dos Vingadores e de outros seres poderosos.

Logo, é revelado que não era Fury ali, mas, sim, G’iah disfarçada como o protagonista. Um fato surpreendente não apenas para o público, mas também para Gravik, que acreditava ter matado G’iah.

Descubra mais reviravoltas vendo Invasão Secreta no Disney+


Todos os seis episódios da série estão disponíveis no Disney+. Assista e fique por dentro dos emocionantes acontecimentos de Invasão Secreta!

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