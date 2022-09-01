Assim foi a estreia da rapper Megan Thee Stallion no episódio 3 de Mulher-Hulk

O novo capítulo da produção da Marvel Studios traz revelações sobre o futuro de Abominável/Emil Blonsky e um novo personagem.



O episódio 3 de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis já está disponível no Disney+ e continua a história de Jennifer Walters (Tatiana Maslany) no tribunal como advogada de super-humanos.

Além de Emil Blonsky/Abominável (Tim Roth), Walters se envolve no caso de uma elfa acusada de se passar pela rapper Megan Thee Stallion!







Wong aparece para dar respostas ao caso Blonsky

Jen questiona Emil sobre sua fuga. Ele responde que foi forçado a deixar sua cela. Por quem? Wong (Benedict Wong), o Feiticeiro Supremo das Artes Místicas.

Quando perguntado, Wong diz que Blonsky disse a verdade. E explica que tirou o vilão da prisão porque precisava de um oponente digno em seu treinamento para se tornar o Feiticeiro Supremo.







A fraude da elfa

Posteriormente, Jen encontra seu antigo colega de trabalho, Dennis (Drew Matthews), que está processando a ex-namorada por fraude financeira.

Acontece que a ré em questão é uma elfa chamada Runa (Peg O’Keef). Ela tem a habilidade de se transformar em qualquer outra pessoa. E Dennis alega que foi enganado para acreditar que ela era, na verdade, a rapper Megan Thee Stallion.





Chega o julgamento de Emil Blonsky

É hora da audiência, mas há um problema: Wong ainda não chegou – e ele é a testemunha-chave do caso. Enquanto esperam, Jen tenta mostrar aos juízes que Blonsky sente remorso e que planeja sua vida depois que sair da prisão.

Quando, enfim, Wong chega ao tribunal, o acusado se transforma em Abominável e deixa claro que sempre pôde escapar do local, porém decidiu não fazê-lo.

O Feiticeiro reitera que facilitou a fuga do Abominável – e, em seguida, foge para não ser igualmente acusado de um crime.









O julgamento termina com Emil recebendo a liberdade condicional – mas proibido de se transformar em Abominável por um tempo indeterminado.





As definições da acusação de Dennis

Ainda falta resolver o caso de Dennis. Para sua surpresa, Jen se apresenta como testemunha, descrevendo-o como esnobe, machista e egocêntrico. E, por isso, perfeitamente capaz de acreditar no delírio de que a verdadeira Megan Thee Stallion o namoraria.

Assim, o juiz considera Runa culpada e impõe a ela uma pesada multa como indenização à Dennis.

Na volta para casa depois do tribunal, Walters é atacada por cinco homens armados. Ela rapidamente se transforma e enfrenta o grupo. Mas fica a dúvida: quem terá enviado tal grupo?





A cena pós-crédito do episódio 3 de Mulher-Hulk: a dança entre Megan Thee Stallion e Jen Walters

A cena pós-créditos traz um momento único entre a Mulher-Hulk e Megan Thee Stallion, sua nova cliente favorita. Depois de assinar alguns documentos, as duas protagonizam uma hilária sequência de dança!

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