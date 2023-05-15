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Avatar: O Caminho da Água ganha data de estreia no Disney+. Confira!

15 de maio de 2023
15 de maio de 2023

O momento que os fãs de Avatar: O Caminho da Água tanto esperavam está quase chegando! Saiba quando você poderá ver e rever o filme sem sair de casa.


É hora de voltar a Pandora! Depois de se tornar um sucesso de bilheteria e se destacar nas maiores premiações do cinema, Avatar: O Caminho da Água (2022) ganhou data de estreia no Disney+.

Se você é fã do primeiro filme lançado em 2009, não pode deixar de assistir à continuação no serviço de streaming

Confira mais detalhes a seguir!

Avatar O Caminho da Água


Quando estreia Avatar: O Caminho da Água no Disney+


A partir do dia 7 de junho, você poderá ver e rever Avatar: O Caminho da Água no Disney+.

Mais de uma década após os acontecimentos do primeiro filme, o novo longa-metragem acompanha a história de Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoë Saldaña) e seus filhos.

Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake deve travar uma guerra difícil contra os humanos novamente.

Com direção de James Cameron, o longa se tornou a terceira maior bilheteria de todos os tempos, ganhou o Oscar® de Melhores Efeitos Especiais e foi indicado a outras três categorias, incluindo Melhor Filme

Enquanto o dia 7 de junho não chega, entre no clima da estreia assistindo ao primeiro Avatar e ao especial Avatar: Mergulho Profundo (2022), um documentário de 38 minutos que mostra os bastidores da produção.

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