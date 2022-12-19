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Avatar: O Caminho da Água: o que são os Tulkun

20 de dezembro de 2022
20 de dezembro de 2022

As criaturas são apresentadas na sequência de Avatar. Descubra mais detalhes!


Algo que caracteriza o universo de Pandora em Avatar é o seu grande número de criaturas. No filme de 2009, dirigido por James Cameron, uma das principais são os Banshees.

Na continuação Avatar: O Caminho da Água, que chegou aos cinemas em 15 de dezembro, há novas criaturas que têm um vínculo muito especial com as tribos de Pandora: os Tulkun, donos de um papel importante neste novo filme. Saiba mais sobre eles abaixo:

Avatar: O Caminho da Água

O que são os Tulkun em Avatar: O Caminho da Água

A sequência de Avatar apresenta os Tulkun, criaturas semelhantes a baleias que habitam Pandora.

Elas são altamente inteligentes e, em Avatar: O Caminho da Água, têm uma conexão muito especial com os membros do clã Metkayina.

Assista a Avatar: O Caminho da Água nos cinemas

O novo filme de James Cameron chegou aos cinemas da América Latina na última semana. Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña) estão de volta com mais aventura e perigos para enfrentar.

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