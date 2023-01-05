Avatar: O Caminho da Água: os 3 pontos-chave do novo filme de James Cameron

A sequência de Avatar tem muitas curiosidades para surpreender a quem assiste. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoiler!

Quando Avatar estreou em 2009, o filme de James Cameron rapidamente se tornou um sucesso. O filme de maior bilheteria da história ganhou, no final de 2022, a sequência Avatar: O Caminho da Água.

Protagonizada novamente por Sam Worthington e Zoe Saldaña, a produção mostra os personagens em outra etapa de suas vidas, enfrentando perigos agora em um lugar cercado pelo mar.

A seguir, descubra os 3 pontos-chave de Avatar: O Caminho da Água:





Jake e Neytiri são pais

Em Avatar: O Caminho da Água, os personagens interpretados por Zoe Saldaña e Sam Worthington se tornaram pais.

O casal tem quatro filhos: Neteyam (Jamie Flatters), Lo'ak (Britain Dalton), Kiri (Sigourney Weaver) e Tuk (Trinity Jo-Li Bliss). Kiri é a filha adotada, enquanto os outros três são seus filhos biológicos.





Sigourney Weaver e Stephen Lang estão de volta

Apesar de seus personagens não terem tido muita sorte no final do primeiro filme Avatar, os dois atores voltaram para esta sequência.

No caso de Sigourney Weaver, a atriz faz o papel de Kiri, filha adotiva de Jake e Neytiri, que é filha biológica do avatar da Dra. Grace Augustine (vivida por ela mesmo).

Stephen Lang retorna para interpretar o antagonista da história, o coronel Miles Quaritch, que neste filme é um avatar.





Kate Winslet faz parte de Avatar: O Caminho da Água

Embora o filme tenha muitos personagens já conhecidos, a sequência de Avatar também conta com novidades: uma delas é Kate Winslet.

A famosa atriz interpreta Ronal, membro do clã Metkayina, tribo de Pandora que se destaca na nova produção e tem uma grande ligação com a água.

Ronal é casada com Tonowari (Cliff Curtis) e, no filme, ela está grávida.





Assista a Avatar: O Caminho da Água nos cinemas

O filme dirigido por James Cameron pode ser visto nos cinemas da América Latina. Avatar (2009) está disponível no Disney+.