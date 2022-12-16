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Avatar: O Caminho da Água: quais personagens voltam ao mundo de Pandora

16 de dezembro de 2022
16 de dezembro de 2022

O novo filme de James Cameron chega aos cinemas neste 15 de dezembro


A espera acabou: os fãs de Avatar finalmente poderão ver a continuação. Avatar: O Caminho da Água chega aos cinemas de todo o mundo em 15 de dezembro, novamente sob a direção de James Cameron.

Nesta produção, que estreia 13 anos após o original, estão vários atores conhecidos que fizeram parte do elenco do filme lançado em 2009.

Quer saber quais atores estão voltando? Descubra abaixo!

Avatar: O Caminho da Água

Quais personagens retornam em Avatar: O Caminho da Água

Avatar tem Sam Worthington e Zoe Saldaña como a dupla de protagonistas. O filme também apresenta atuações de artistas como Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Stephen Lang e Giovanni Ribisi.

Alguns personagens estão de volta em Avatar: O Caminho da Água – são eles:

Jake Sully: Sam Worthington reprisa o papel do ex-fuzileiro naval que agora faz parte da tribo Na'vi.

Neytiri: a protagonista feminina de Avatar está de volta com a atuação de Zoe Saldaña.

Miles Quaritch: é o principal antagonista de Jake Sully, interpretado por Stephen Lang, e faz parte do novo filme.

Outros atores interpretam seus personagens de novo em Avatar: O Caminho da Água, como Giovanni Ribisi (como Parker Selfridge), Joel David Moore (Norm), CCH Pounder (Mo'at) e Matt Gerald (Cabo Lyle Wainfleet).

A sequência de Avatar pode ser vista nos cinemas da América Latina. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias ou online. E se você quiser ver o filme de 2009 novamente, pode encontrá-lo no Disney+.

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