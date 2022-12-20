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Avatar: O Caminho da Água – quem é Spider, o amigo humano da família Sully

20 de dezembro de 2022
20 de dezembro de 2022

O personagem interpretado pelo ator Jack Champion é fundamental para o desenvolvimento da história.


Avatar: O Caminho da Água já está nos cinemas brasileiros. A sequência de Avatar chega 13 anos após seu lançamento, e James Cameron assume novamente a direção.

Na nova produção, o público reencontra Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña), que agora são pais e enfrentam novos perigos.

Além de trazer nomes conhecidos do filme anterior, a produção conta com vários novos rostos em seu elenco, como Kate Winslet. Avatar: O Caminho da Água também apresenta Spider, o amigo humano da família Sully.

A seguir, saiba mais sobre esse personagem:

Avatar: o Caminho da Água


Quem é Spider em Avatar: O Caminho da Água

Apelidado de Spider, o novo personagem se chama Miles Socorro e é interpretado pelo ator norte-americano Jack Champion, de 18 anos. Spider é um humano nascido na base militar de Pandora.

Apesar de não ser um Na'vi, Spider é muito próximo dos filhos de Jake e Neytiri. Como eles cresceram juntos, Sully o trata como um membro da família.

Spider tem papel fundamental no novo filme devido a sua origem biológica. Mas, para saber mais detalhes sobre essa origem e esse personagem é preciso assistir a Avatar: o Caminho da Água, já em cartaz nos cinemas.  

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