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NOVIDADES DISNEY+

Avatar: todos os filmes e especiais do incrível universo criado por James Cameron

13 de agosto de 2023
13 de agosto de 2023

A Coleção de Avatar do Disney+ leva os fãs a todos os cantos de Pandora. Entre no universo desta saga! 


O catálogo do Disney+ apresenta clássicos inesquecíveis, séries emocionantes e filmes com personagens incríveis. O serviço de streaming conta também com franquias marcantes com histórias e cenários maravilhosos, como a da saga Avatar.

Os filmes do universo épico de Pandora criado por James Cameron estão disponíveis no Disney+, mas há ainda mais produções disponíveis para os fãs da saga mergulharem no mundo de Avatar. Veja a seguir:

Avatar -2009

Avatar (2009)


O filme Avatar é o começo de tudo. Lançado originalmente em 2009, nele o público é apresentado a Pandora e aos seus habitantes, os Na'vi. O ex-fuzileiro naval Jake Sully (Sam Worthington) entra em uma aventura no mundo exótico que se tornará a sua nova casa que lutará para proteger.

O premiado diretor James Cameron deu vida a um dos seus projetos mais ambiciosos para contar uma história sobre identidade, amor e consciência ambiental de uma forma única e totalmente original que marcou época pelos efeitos especiais utilizados.

Avatar

Avatar – Mergulho Profundo (2022)


Esse especial documental é perfeito para assistir antes da aguardada sequência do filme original. Avatar – Mergulho Profundo, foi realizado por Dave Hoffman e mostra os bastidores da magia e da ciência que levaram à concretização de Avatar: O Caminho da Água

Com a participação de todo o elenco do novo filme e imagens de arquivo dos filmes de James Cameron, é a experiência ideal para os fãs deste mundo maravilhoso.

Avatar: O Caminho da Água (2022)

Avatar: O Caminho da Água (2022)


Mais de uma década depois, a missão de Cameron continua com uma sequência que ultrapassou as expectativas dos fãs. Com novos personagens e apresentando uma nova região de Pandora, Avatar: O Caminho da Água expande o filme original. 

A nova produção traz efeitos visuais ainda mais deslumbrantes - pelos quais a produção ganhou o Oscar® de Melhores Efeitos Visuais em 2023.

Na sequência, a história centra-se na família SullyJake e Neytiri tornaram-se pais – e na importância de se manterem unidos, mesmo que isso signifique ganhar a confiança do clã Metkayina e aprender a viver nas profundezas das águas.

Os bastidores de Avatar: O Caminho da Água


O catálogo do Disney+ também traz uma série especial de curtas documentais que explora ainda mais os bastidores da criação de Avatar: O Caminho da Água

São três especiais repletos de informações, entrevistas e curiosidades que levam os fãs a diferentes perspectivas da produção do filme, desde o trabalho de dublês e filmagens na água até a captura de movimentos e a construção de Pandora.

Não perca todas as emoções do mundo de Pandora com todas as produções disponíveis no Disney+!

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