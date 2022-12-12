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Onde ver online Avatar, de James Cameron

12 de dezembro de 2022
12 de dezembro de 2022

A produção de 2009 marcou gerações por seus efeitos especiais e história inovadora. Veja onde assistir!


O filme Avatar é um dos mais importantes da história do cinema por sua inovação e impressionantes efeitos especiais. Dirigido por James Cameron, o longa-metragem venceu três estatuetas do Oscar® e pode ser visto no Disney+.

Em 2009, a produção se tornou um sucesso instantâneo e superou o recorde anterior de filme de maior bilheteria em todo o mundo, que era de Titanic (1997) até aquele momento. Em 2019, no entanto, Avatar perdeu por um período o título para Vingadores: Ultimato (2019), que arrecadou US$ 2,79 bilhões.

O relançamento especial de Avatar nos cinemas em setembro de 2022 levou o filme a recuperar o primeiro lugar. O longa alcançou um total acumulado de mais de US$ 2,9 bilhões, superando novamente Vingadores: Ultimato, voltando a ter o título de filme de maior bilheteria mundial de todos os tempos, segundo dados divulgados na revista norte-americana Collider.

Abaixo, relembre a história e onde assistir Avatar online:

Avatar

O que acontece no filme Avatar?

Em Avatar, Jake Sully (Sam Worthington) é um ex-fuzileiro naval com paraplegia que acaba enviado a Pandora – uma lua que é o lar de um mineral raro e valioso – para substituir seu falecido irmão gêmeo.

O avatar de Jake é atacado pela vida selvagem de Pandora, e uma Na'vi fêmea, Neytiri (Zoe Saldaña), salva sua vida e o traz para seu clã.

Avatar: onde assistir ao filme online?

O filme Avatar pode ser visto online no Disney+. Reveja essa emocionante história e se prepare para sua aguardada sequência.

O novo filme da franquia, Avatar: O Caminho da Água chega aos cinemas brasileiros no dia 15 de dezembro, e os ingressos já estão à venda

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