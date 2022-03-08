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NOVIDADES DISNEY+

Beyoncé, Billie Eilish, Taylor Swift e Olivia Rodrigo estão no Disney+ no Dia da Mulher

8 de março de 2022
8 de março de 2022

No Dia Internacional da Mulher, conheça as cantoras que escolheram o Disney+ para compartilhar suas músicas e mensagens por meio de filmes especiais.


Para marcar o Dia Internacional da Mulher, recomendamos quatro produções exclusivas do Disney+ em que estrelas da música pop nos inspiram com suas mensagens.

Dia Internacional da Mulher com Billie Eilish

Billie Eilish

Encontre Billie Eilish no Disney+ com seu documentário especial Happier Than Ever: Uma Carta de Amor para Los Angeles (2021). A produção foi dirigida por Robert Rodriguez e Patrick Osborne.

A cantora interpreta as músicas de seu álbum Happier Than Ever, acompanhada por seu irmão, Finneas O'Connell, com direção musical e artística de Gustavo Dudamel. Participam ainda o coro infantil de Los Angeles, a Filarmônica de Los Angeles e o renomado guitarrista brasileiro Romero Lubambo.


Dia Internacional da Mulher com Taylor Swift

Taylor Swift

Taylor Swift apresenta um concerto intimista chamado Folklore: The Long Pond Studio Sessions (2020) com todas as músicas do álbum Folklore, gravadas no histórico estúdio Long Pond.

Em um cenário nostálgico e melancólico – assim como seu álbum –, ela explora a criação e o significado das músicas ao gravar cada uma pela primeira vez presencialmente com seus colaboradores, depois de anteriormente produzi-las de forma remota.


Dia Internacional da Mulher com Beyoncé

Beyoncé

O álbum visual de Beyoncé, Black Is King (2020), reimagina os ensinamentos de O Rei Leão para os pequenos reis e rainhas de hoje, que estão em busca de suas coroas.

A viagem transcendental de um jovem rei, marcada pelo ódio, pelo amor e pela busca de identidade, é uma verdadeira homenagem às viagens das famílias afrodescendentes através dos tempos.


Dia Internacional da Mulher com Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo

No próximo 25 de março, Olivia Rodrigo chega ao Disney+ com Driving Home 2 U (SOUR: o filme), documentário que mostra os bastidores de seu álbum de estreia SOUR, criado durante a pandemia e com o qual ela se tornou o sucesso que é hoje.

No filme, vemos uma viagem de Olivia em família de Salt Lake City até Los Angeles, onde ela mergulha em suas composições e compartilha seus sentimentos pessoais.

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