Cancel
Novidades Marvel

BGS: quais são os valores dos dois ingressos para o Brasil Game Show e como comprar?

30 de setembro de 2022
30 de setembro de 2022

Marvel volta ao Brasil Game Show com um estande especial na maior feira de Games da América Latina.


De 6 a 12 de outubro acontece o Brasil Game Show (BGS), a maior feira de Games da América Latina. E, após estrear no evento em 2019, a Marvel volta à BGS com um super estande.

O espaço Marvel terá uma área de cerca de 300m², com palco, local para Meet & Greet, intervenções, sorteios e, claro, games.

Yonatan Politi, VP & GM CPGP Brazil & Marvel, TWDC América Latina, adiantou que “a expectativa é que o público engaje com as atividades que vamos propor no estande e viva uma experiência Marvel como nunca tiveram antes”.

“Estamos ainda mais empolgados com os planos da Marvel para esta edição porque, assim como os do próprio evento, eles são bastante ambiciosos e certamente vão agradar os visitantes ao longo de uma semana inteira", declarou Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show.

Ingressos para o BGS: qual e valor e como comprá-los

Ao todo, existem nove diferentes categorias de ingressos para o BGS, com diferentes valores. É possível comprar entradas por dia, passaporte para vários dias e, também, camarotes.

Para garantir seu ingresso, basta acessar o site do do evento. Veja a seguir os preços para quem comprar até o dia 5 de outubro:

Ingresso individual para os dias 7, 10 ou 11 de outubro: R$ 139,30*

Ingresso individual para os dias 8, 9 ou 12 de outubro: R$ 209,30*

Combo 3 por 2 - Ingresso para os dias 10 e 11 e o do dia 12 sai de graça: R$ 278,60*

Passaporte para os dias 7, 10 e 11 de outubro: R$ 559,30*

Passaporte para os dias 8, 9 e 12 de outubro: R$ 559,30*

Passaporte Premium válido para todos os dias, incluindo dia exclusivo para imprensa: R$ 975,10*

Passaporte Business - Ingresso de negócios válido para os dias 6, 7, 10 e 11 de outubro: R$ 975,10

Camarote dia único para os dias 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 de outubro: R$ 700,00

Camarote Passaporte válido para todos os dias, incluindo dia exclusivo para imprensa: R$ 2,625,00

*Todos os valores são de meia-entrada. Preços válidos para compras efetuadas até 5 de outubro ou enquanto durarem os estoques. 

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set