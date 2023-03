Billie Eilish, Miley Cyrus e outras produções musicais para ver no Disney+

Você vai se sentir em um show ao vivo com essas atrações musicais disponíveis no Disney+!



Março foi um mês muito especial para os fãs de música no Disney+. O serviço de streaming lançou duas produções musicais especiais– e imperdíveis – no catálogo.

São elas Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) e Bono & The Edge: A Sort of Homecoming with Dave Letterman.

Mas além desses lançamentos, o Disney+ tem uma série de filmes e documentários que mostram as histórias pessoais e as performances inesquecíveis de vários artistas famosos.

Confira, abaixo, dez produções musicais que você encontra no serviço de streaming e são de agitar qualquer um!







1) Black is King: Um filme de Beyoncé





Este álbum visual de Beyoncé faz uma releitura das lições de O Rei Leão (2019) para “jovens reis e rainhas em busca das suas próprias coroas”, como diz a própria descrição da produção.

Black is King: Um Filme de Beyoncé (2020) fala sobre amor, traição, identidade, destino e outros temas. Se você é fã da cantora, não pode deixar de assistir!







2) Folklore: Sessões no Long Pond Studio





Em Folklore: Sessões no Long Pond Studio (2020), Taylor Swift apresenta uma performance intimista de todas as canções do seu álbum “Folklore”.

Acompanhada por seus co-produtores no histórico Long Pond Studios, Taylor discute a criação e o significado de cada canção em um cenário que evoca a natureza nostálgica e melancólica do seu álbum.









3) Gracinha





Manu Gavassi brilha em Gracinha (2021), um álbum visual inspirado nas músicas da cantora que conta com a participação de nomes conhecidos do público brasileiro.

Entre eles, Fábio Porchat, Paulo Miklos e Ícaro Silva. O resultado é uma produção inspiradora e lúdica que você não pode perder!







4) Happier Than Ever: Uma Carta de Amor Para Los Angeles





Billie Eilish fez a sua estreia na Disney+ em 2021 com Happier Than Ever: Uma Carta de Amor Para Los Angeles.

Com todas as canções do álbum "Happier Than Ever", o especial inclui participações especiais do seu irmão Finneas, do Coro Infantil e da Orquestra Filarmônica de Los Angeles.







5) Se Estas Paredes Cantassem





O documentário Se Estas Paredes Cantassem (2022) viaja ao longo de nove décadas para mostrar a magia criativa que tornou famoso o Abbey Road Studios, estúdio em que foram gravados grandes sucessos do mundo.

Do clássico ao pop, das trilhas sonoras ao hip-hop, a produção do Disney+ traz muitas memórias e informações que vão encantar quem ama música.







6) Elton John: O Show da Despedida





O lendário Elton John (que já anunciou sua aposentadoria) se despede do público norte-americano com um show inesquecível no Estádio Dodger, em Los Angeles, em 2022

Com participações especiais e performances de sucesso que marcaram gerações, o documentário Elton John: O Show da Despedida (2022) leva o trabalho encantador do artista a fãs do mundo inteiro.







7) Olivia Rodrigo: Dirigindo Até Você





A cantora e compositora Olivia Rodrigo faz uma viagem de Salt Lake City, onde começou a escrever o seu álbum de estreia, "Sour", para Los Angeles, no especial do Disney+ lançado em 2022.

Ao longo do percurso, Olivia Rodrigo: Dirigindo Até Você revela detalhes do processo de criação do álbum e como a artista se sentiu nesse momento da sua vida.







8) BTS: Permission to Dance – Ao Vivo em Los Angeles





O aguardado show do grupo BTS em Los Angeles também está no Disney+!

Com apresentações incríveis das músicas “On” e “Permission to Dance”, BTS: Permission to Dance - Ao Vivo em Los Angeles (2022) é uma produção que vai fazer você se sentir no meio da plateia no Estádio Sofi, onde a performance foi realizada.







9) Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)





Miley Cyrus apresenta o seu oitavo álbum, "Endless Summer Vacation", neste especial do Disney+ lançado em março de 2023.

Numa série de entrevistas exclusivas, a cantora reflete sobre a sua obra e interpreta algumas das novas canções, bem como o clássico "The Climb". Confira Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) agora mesmo no serviço de streaming!







10) Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman





O documentário especial Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman estreou no Disney+ em 17 de março, coincidindo com o lançamento do aguardado álbum do U2 "Songs of Surrender".

No documentário, o cineasta vencedor do Oscar® Morgan Neville acompanha o apresentador Dave Letterman na sua primeira visita a Dublin, capital da Irlanda.

Lá, Letterman se encontra com Bono e The Edge, do U2, para entrevistas inéditas sobre a trajetória do grupo e uma apresentação diferente de tudo que já foi visto.