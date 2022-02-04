Cancel
NOVIDADES DISNEY+

Blackpink: cinco canções do grupo de K-pop que cativam o mundo

4 de fevereiro de 2022
4 de fevereiro de 2022

Os grandes sucessos musicais desse quarteto de garotas convidam para cantar e dançar. Em fevereiro, o filme sobre Blackpink estará disponível no Disney+


Blackpink, o grupo feminino de K-pop, alcançou um grande sucesso nos últimos anos se tornando uma das principais bandas da indústria musical coreana e cruzando fronteiras. Para acompanhar mais dessa trajetória, Blackpink: o filme estará disponível a partir do dia 16 de fevereiro no Disney+ para todos que quiserem conhecer mais sobre o quarteto.

Com músicas como "Boombayah" e "Kill This Love", as cantoras do Blackpink lideraram os rankings mundiais, imprimindo suas coreografias por onde passam, e viralizando seus videoclipes. O grupo de k-pop feminino surgido em 2016 continua quebrando recordes até hoje, além de acumular milhares de seguidores. E você, se lembra qual era a canção que te levou a conhecer mais sobre a banda formada por Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa?

Blackpink

DDU-DU DDU-DU

É uma das quatro faixas do EP "Square Up". O single foi lançado em 2018 e tem todas as características para ser um sucesso: “A música é um hino explosivo”, garantiu a revista Billboard. O videoclipe da banda quebrou recordes de visualizações nas plataformas de vídeo e se caracteriza por seu ritmo vibrante, que combina hip-hop e trap.

Kill This Love

Com uma introdução poderosa acompanhada por trompetes, Blackpink encantou o público com este single de 2019. A música se destacou por sua combinação de estilos e passos de dança que, juntamente com figurinos cativantes, permitiram a elas se conectarem com seus milhões de seguidores nas redes sociais.

Blackpink

Boombayah

Já este single nos leva de volta aos primórdios do grupo feminino de K-pop. A música lançada em 2016 fez parte de sua estreia nos palcos e foi com ela que o quarteto conquistou o fanatismo de milhares de pessoas internacionalmente. O videoclipe, que traz vários sets nas cores rosa e preto, convida o espectador a acompanhar a coreografia junto com os ídolos.

How You Like That

Lançado em 2020 junto com Junto com seu videoclipe, How You Like That é o primeiro single de pré-lançamento do disco The Album. Este hit do K-pop ganhou diversos prêmios, incluindo o Song of the Summer no MTV Video Music Awards 2020. É uma canção que funde vários estilos musicais e, além de seu ritmo cativante, a letra busca ensinar uma lição sobre como se levantar e seguir em frente diante das adversidades.

Blackpink

As If It's Your Last

É um dos primeiros sucessos do grupo o qual, até hoje, seus seguidores não param de dançar, cantar e adorar. A canção foi lançada em 2017 e automaticamente se tornou um sucesso comercial, descrito como uma das músicas mais emocionantes do grupo. Ela continua a conquistar paradas globais.

Para se ter em conta: os usuários do Disney+ podem adquirir o Combo+, com o qual têm acesso aos conteúdos do Star+. Nesse sentido, no dia 9 de fevereiro esta plataforma vai estrear Snowdrop, uma ficção coreana protagonizada por Jisoo, uma das integrantes do Blackpink.

Quer receber todas as novidades de Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set