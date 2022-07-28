BTS: como se chamam os membros do grupo

A famosa banda sul-coreana chega ao Disney+ com conteúdo inédito para seus fãs. A seguir, veja todos os detalhes!
Boas notícias, Army! O BTS chegará muito em breve ao Disney+, com uma série de conteúdos exclusivos da banda sul-coreana! Essa é para ninguém parar de cantar e dançar ao ritmo de suas músicas.
Por meio de um acordo entre a The Walt Disney Company Asia Pacific e a HYBE, foi anunciada a parceria para a distribuição global de conteúdo. Ou seja, as duas empresas trabalharão juntas para promover a excelência criativa desse setor da indústria musical.
A esta altura do campeonato, os fãs com certeza já conhecem todos os detalhes da banda e de seus integrantes. Mas para quem está chegando ao universo k-pop, descubra a seguir os nomes dos rapazes que compõem o BTS.
Quem faz parte do BTS?
A banda sul-coreana é formada por Kim Nam-joon (RM), Kim Seok-jin (Jin), Min Yoon-gi (Suga), Jung Ho-seok (J-hope), Park Ji-min (Jimin), Kim Tae-hyung (V) e Jeon Jung-kook (Jungkook).
O grupo estreou em 2013, e liderou a parada Hot 100 da Billboard com a música "Dynamite".
Conteúdos do BTS que chegam ao Disney+
Veja abaixo, o que será possível conferir sobre o grupo BTS acessando o streaming:
-
BTS: Permission to Dance on Stage - LA: esta filmagem exclusiva com qualidade de cinema 4K mostra o BTS se apresentando ao vivo no Sofi Stadium, em Los Angeles, em novembro de 2021.
Esta foi a primeira vez, em dois anos, desde o início da pandemia, que a banda voltou a ver seus fãs em um palco ao vivo, onde tocaram seus maiores sucessos, como “Butter” e “Permission to Dance”.
-
In The Soop: Friendcation: Este é um reality show de viagem original, com um elenco de estrelas. O elenco inclui V do BTS, Seo-jun Park do Itaewon Class, o ator Woo-shik Choi, Hyung-sik Park e Peakboy.
Durante o programa, os cinco amigos fazem uma viagem surpresa e desfrutam de atividades divertidas.
- BTS Monuments: Beyond the Star: já esta série documental original segue a incrível jornada da banda ícone pop do século 21. Com acesso a músicas e filmagens nunca antes vistas nos últimos nove anos, a série mostra a vida diária dos integrantes, reflexões e planos dos membros do BTS enquanto se preparam para lançar o segundo capítulo de suas respectivas carreiras.