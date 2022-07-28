BTS: como se chamam os membros do grupo

A famosa banda sul-coreana chega ao Disney+ com conteúdo inédito para seus fãs. A seguir, veja todos os detalhes!

Boas notícias, Army! O BTS chegará muito em breve ao Disney+, com uma série de conteúdos exclusivos da banda sul-coreana! Essa é para ninguém parar de cantar e dançar ao ritmo de suas músicas.

Por meio de um acordo entre a The Walt Disney Company Asia Pacific e a HYBE, foi anunciada a parceria para a distribuição global de conteúdo. Ou seja, as duas empresas trabalharão juntas para promover a excelência criativa desse setor da indústria musical.

A esta altura do campeonato, os fãs com certeza já conhecem todos os detalhes da banda e de seus integrantes. Mas para quem está chegando ao universo k-pop, descubra a seguir os nomes dos rapazes que compõem o BTS.









Quem faz parte do BTS?





A banda sul-coreana é formada por Kim Nam-joon (RM), Kim Seok-jin (Jin), Min Yoon-gi (Suga), Jung Ho-seok (J-hope), Park Ji-min (Jimin), Kim Tae-hyung (V) e Jeon Jung-kook (Jungkook).

O grupo estreou em 2013, e liderou a parada Hot 100 da Billboard com a música "Dynamite".







Conteúdos do BTS que chegam ao Disney+





Veja abaixo, o que será possível conferir sobre o grupo BTS acessando o streaming: