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Calendário Marvel: Eu Sou Groot e os lançamentos de animações que vêm aí

25 de julho de 2022
25 de julho de 2022

A Marvel Studios não empolga o público anunciando apenas novidades em filmes e séries live-action, como também revela os lançamentos de novas produções em animação. Saiba tudo o que está por vir!


A Marvel Studios deixou os fãs do mundo inteiro impactados com todas as notícias anunciadas nos painéis da San Diego Comic-Con. O estúdio apresentou quais serão os próximos filmes, séries e animações que compõem as próximas fases do Universo Cinematográfico Marvel (UCM),que irão estrear nos cinemas e no Disney+.

Em um dos painéis da Marvel na San Diego Comic-Con foram apresentadas as animações que serão lançadas nos próximos meses. Há desde a série Eu Sou Groot, que chega em breve ao Disney+, passando pela animação do Homem-Aranha e por uma nova série animada dos X-Men.

Descubra quais são os próximos lançamentos animados da Marvel Studios:

Eu sou Groot


Eu Sou Groot

Eu Sou Groot é uma série de cinco curtas originais da Marvel Studios, estrelado por Baby Groot, a adorável arvorezinha que conhecemos nos filmes dos Guardiões da Galáxia. O ator americano Vin Diesel, que interpreta a voz de Groot nos filmes da UCM, retorna para a série também.

A produção executiva é de Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum e James Gunn. A seguir, confira o trailer de Eu Sou Groot, que estreia em 10 de agosto – exclusivamente no Disney+ e que já tem a 2ª temporada confirmada:


Eu sou Groot | Trailer Oficial Legendado | Disney+ 

What If


What If…?

Na 2ª temporada da série animada What If...?, o Vigia segue suas viagens pelo incrível Multiverso e apresenta em seus novos episódios alguns personagens antigos e novos do UCM. Como visto na primeira temporada, a série animada apresenta realidades alternativas sobre os principais marcos e personagens dos filmes da Marvel.

Sob a direção de Bryan Andrews e com o produtor executivo AC Bradley também como roteirista principal, a 2ª temporada de What If…? chega em 2023 no Disney+. Além disso, a 3ª temporada já está confirmada.


X-Men ‘97

X-Men '97 será a série animada da Marvel Studios que conta novas histórias na icônica linha do tempo dos anos 1990, que marcou história entre os fãs de X-Men. A série retorna com novos desafios para o famoso grupo de mutantes. Beau DeMayo é o produtor executivo e roteirista principal.

A produção chegará exclusivamente ao Disney+ em 2023 e a 2ª temporada também já está confirmada.


Marvel Zombies

Inspirada em um dos episódios da primeira temporada de What If…?, a série animada Marvel Zombies apresenta, com uma arte conceitual, uma nova geração de super-heróis que lutam contra uma praga de zumbis que se espalha.

Dirigida pelo produtor executivo Bryan Andrews e escrita pelo produtor executivo Zeb Wells, Marvel Zombies irá estrear exclusivamente no Disney+.

Spider-Man: Freshman Year


Spider-Man: Freshman Year

Spider-Man: Freshman Year tem como foco a trajetória de Peter Parker para se tornar o Homem-Aranha do universo Marvel, com uma jornada diferente e sem precedentes e com um estilo que reivindica as raízes do personagem nos quadrinhos. O produtor executivo Jeff Trammel é o escritor principal da série animada.

A série animada vai estrear em 2024, exclusivamente no Disney+.

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