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Calendário Star Wars: o que ver depois do final de Andor no Disney+

16 de novembro de 2022
16 de novembro de 2022

Confira o que já está disponível – e o que chega em breve ao universo Star Wars do Disney+ – para manter a adrenalina em alta após o fim da série Andor. 


Falta pouco para o episódio final de Andor, nova produção exclusiva do Disney+. A série da Lucasfilm conquistou o público – até quem não é fã do universo Star Wars – com sua trama de ação e espionagem.

No entanto, após o fim da obra que traz Diego Luna no papel de Cassian Andor, ainda há diversos conteúdos indispensáveis para quem quiser se aprofundar nessa história ou aproveitar um pouco mais o clima de suspense

E isso sem falar nas estreias das produções Star Wars que em breve chegarão ao serviço de streaming. Confere só:


Rogue One


O que assistir depois de Andor


A produção é uma prequela do filme Rogue One: Uma História Star Wars (2016). Portanto, é claro que a primeira indicação para ver depois do final de Andor é o longa que traz Cassian Andor e, ainda, Felicity Jones no elenco.

Tanto o filme quanto a série fazem parte da chamada Segunda Era de Star Wars. Ou seja, complementam a fase as seguintes produções:

Star Wars Episódio IV - Uma Nova Esperança (1977)

Star Wars Episódio V - O Império Contra-Ataca (1980)

Star Wars Episódio VI - O Retorno de Jedi (1983)

The Mandalorian (2019) – série exclusiva do Disney+que estreia sua 3ª temporada em 2023.


The Bad Batch


O que estreia depois de Andor no Disney+


Além dos títulos clássicos citados acima – e que também são repletos de ação – os próximos lançamentos da Lucasfilm e do universo Star Wars também prometem grandes emoções ao público.

Uma delas é a temporada da série Star Wars: The Bad Batch. Com estreia prevista para janeiro de 2023, a trama se passa meses após os acontecimentos da temporada inicial.

O Bad Batch continua sua jornada pelo Império após a queda da República. Ao longo do caminho eles encontrarão amigos e inimigos, novos e antigos, enquanto realizam emocionantes missões mercenárias

Após aparecer em versão live-action pela primeira vez em The Mandalorian, a personagem Ashoka também ganhará uma série própria, prevista para estrear também em 2023. 


Ahsoka


Ambientada após a queda do Império, Ahsoka acompanha a ex-cavaleira Jedi Ahsoka Tano, interpretada por Rosario Dawson, em sua investigação de uma ameaça emergente em uma Galáxia vulnerável.

Por fim, uma das próximas estreias Star Wars para ver depois de Andor é Skeleton Crew. A produção será protagonizada por Jude Law e conta a história de quatro crianças que se encontram perdidas na vastidão da Galáxia tentando encontrar o caminho de casa. 

Então, para os fãs de histórias repletas de ação, aventura e espionagem, após o final de Andor já há várias opções disponíveis no Disney+, como novas e incríveis estreias chegando em breve!

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