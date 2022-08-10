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Novidades Star Wars

Calendário Star Wars: quais são os próximos lançamentos

10 de agosto de 2022
10 de agosto de 2022

A Galáxia continua se expandindo com as novas produções de Star Wars que ainda estão por vir.


Após o sucesso de Obi-Wan Kenobi no Disney+, os fãs do universo Star Wars estão ansiosos pelas novas estreias da saga criada por George Lucas. Pois bem, o calendário Star Wars promete ainda muitas emoções.

De Andor, que estreia em breve no serviço de assinatura, à novas temporadas de séries aclamadas, os próximos lançamentos da franquia certamente vão surpreender o público. Veja a seguir quais são:


Andor | Trailer Oficial Legendado | Disney+

A série Andor abre a lista de lançamentos de Star Wars

Os fãs irão, enfim, conhecer a história de Cassian Andor (Diego Luna), que marcou a Aliança Rebelde no longa Rogue One: Uma História Star Wars (2016).

A série se passa antes dos eventos mostrados em Rogue One. Aqui, descobriremos como Cassian se tornou o herói rebelde dedicado à derrubar o império. Além de Luna, retornam também os atores Forest Whitaker (Saw Gerrera) e Genevieve O'Reilly (Mon Mothma).

The Bad Batch

A 2ª temporada de Star Wars: The Bad Batch

A série de animação sobre a era pós-Guerra dos Clones volta para mais uma temporada. A trama se passa meses após os eventos ocorridos em Kamino.

O grupo de Clones voltará a viver aventuras incríveis, cruzando com novos e antigos inimigos ao longo da jornada. Suas missões mercenárias os levarão a lugares novos, inesperados e perigosos.

A nova temporada de Star Wars: The Bad Batch terá 16 episódios e está prevista para estrear ainda em 2022. 

Ahsoka

A série Ahsoka também chegará ao streaming

Depois de suas aparições em The Mandalorian e O Livro de Boba Fett, a personagem da animação Star Wars: The Clone Wars, Ahsoka Tano (Rosario Dawson), enfim, ganhará sua própria série em live-action.

Assista à franquia completa de Star Wars no Disney+

Enquanto os novos lançamentos de Star Wars não estreiam, não deixe de conferir todos os filmes, séries e animações da saga, disponíveis com exclusividade no Disney+. 

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