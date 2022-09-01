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Carros na Estrada: quem faz as vozes dos personagens?

1 de setembro de 2022
1 de setembro de 2022

Saiba mais sobre a série que estreia com exclusividade no serviço de streaming no Disney+ Day.


Carros na Estrada é a nova série animada da Disney e da Pixar que estreia dia 8 de setembro no Disney+. A produção, que faz parte das comemorações do Disney+ Day, segue Relâmpago McQueen e Mate em novas aventuras longe de Radiator Springs.


Carros na Estrada | Trailer Oficial Legendado| Disney+


“A série é uma brincadeira por todo o país com Relâmpago McQueen e Mate”, adiantou o diretor Steve Purcell em entrevista. “Como qualquer viagem de carro, todo dia é uma nova mini-aventura com reviravoltas inesperadas”, finaliza Purcell.

Qual é o elenco de voz de Carros na Estrada?

Os atores confirmados, até o momento, no elenco de Carros na Estrada são Owen Wilson (na voz original em inglês de Relâmpago McQueen) e Larry the Cable Guy (na voz de Mate).

Já a versão brasileira da animação traz Marcelo Garcia e Mário Jorge Andrade nas vozes de McQueen e Mate, respectivamente.

Carros na Estrada tem nove episódios, produzidos por Marc Sondheimer. A direção é de Steve Purcell, Bobby Podesta e Brian Fee.

Carros na Estrada


O que é o Disney+ Day

O evento anual do Disney+ oferece ao assinante o acesso a diversos conteúdos e experiências únicas. Além do lançamento de títulos como Carros na Estrada e Pinóquio, a data será marcada pela chegada de mais conteúdos.

As marcas do grupo Disney – Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic – ganharão novidades ao longo deste dia. Portanto, prepare-se!

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