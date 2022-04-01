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Cavaleiro da Lua: 5 pontos-chave para entender o primeiro episódio da série da Marvel

1 de abril de 2022
1 de abril de 2022

Alterações no tempo, flashbacks e uma importante ligação telefônica: quais as impressões do primeiro episódio de Cavaleiro da Lua, disponível no Disney+.


O primeiro episódio de Cavaleiro da Lua (Moon Knight) já está disponível no Disney+. Na estreia, soubemos mais sobre o Transtorno Dissociativo de Identidade de Steven Grant (Oscar Isaac) e os estranhos acontecimentos que, diariamente, perturbam sua rotina no museu em que ele trabalha em Londres.

Flashbacks, alterações no tempo e um telefonema-chave... Vale rever os eventos mais importantes para entender o primeiro episódio de Cavaleiro da Lua.


Moon Knight


Steven Grant: o funcionário da loja de presentes do museu

Nesse primeiro episódio, conhecemos Steven Grant, que é o balconista da loja de presentes de um museu britânico que exibe história egípcia. Grant mora sozinho em seu apartamento, em Londres, e suas maiores preocupações durante o dia são chegar ao trabalho na hora, cuidar de seu peixinho dourado e não perder nenhum compromisso.

Moon Knight


Flashbacks e alterações no tempo que atormentam a rotina de Steven

Situações fora do comum perturbam o personagem de Isaac, especialmente durante a noite: ele se amarra à cama, tranca a porta com várias fechaduras e tenta de todas as formas se manter acordado, seja jogando ou lendo livros para não cair no sono – e acabar acordando em lugares que não tem ideia de onde ficam.

A ação acontece quando ele “sonha” e “acorda” em lugares desconhecidos, nos quais precisa correr para salvar sua vida. Ou até dirigir com uma arma em punho enquanto a voz do deus Khonshu pede para que ele “entregue seu corpo”. Quando Steven está de volta à sua rotina, ele sente como se perdesse a noção do tempo, sem saber direito que dia é.


Moon Knight


Cavaleiro da Lua: Quem é Arthur Harrow?

Arthur Harrow (Ethan Hawke) é apresentado como o primeiro antagonista da série. Quando Steven está em uma vila nos Alpes, Harrow aparece como o líder de um culto à deusa egípcia Ammit.

Harrow carrega consigo uma bengala e tem uma balança tatuada no braço. É com ela que o personagem “julga” a bondade das pessoas, condenando-as à morte pelo mínimo de mal que carreguem dentro de si. Quando ele percebe a presença de Steven, acaba chamando-o de mercenário e pede que Grant devolva um certo escaravelho de ouro. É aí que começa uma perseguição aterrorizante pelos Alpes.


Moon Knight


Steven Grant: vozes em sua cabeça e um telefonema

Tudo parece ter voltado ao normal no apartamento de Steven, mas certos sinais voltam a atormentar o protagonista. “Steven, pare de procurar”, uma voz o avisa enquanto ele se olha no espelho.

Logo, ele encontra um celular que não é o seu e recebe uma ligação de uma mulher que o chama pelo nome de “Marc”. O pânico volta a dominar o corpo de Steven e ele começa a passar por uma alucinação, enquanto percorre os corredores e chega ao elevador de seu prédio.


Moon Knight


"Há caos" dentro do corpo de Steven

Com todas essas situações estranhas, parece não existir respostas para as confusões pelas quais Steven está passando. Ele começa a ser perseguido no museu e fica totalmente desesperado quando dá de cara com Arthur Harrow.

O vilão o ameaça e julga Spector, novamente, pela tatuagem de balança que carrega no braço. É assim que afirma: “Há caos dentro de você”. Diante da ameaça, Marc Spector pede a Steven o “controle” de seu corpo, tornando-se o Cavaleiro da Lua.

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