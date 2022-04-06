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Cavaleiro da Lua: conheça quem compõe a equipe por trás das câmeras

6 de abril de 2022
6 de abril de 2022

Descubra quais foram os responsáveis por fazer as cenas incríveis da série exclusiva do Disney+.


Moon Knight


Cavaleiro da Lua (Moon Knight) traz deuses egípcios, personalidades obscuras e muita ação para os fãs da Marvel Studios. A produção original, disponível exclusivamente no Disney+, estreou seu primeiro episódio em 30 de março e gerou muita expectativa no público. A cada semana, é possível assistir a um novo capítulo dessa narrativa na plataforma.

A história de Steven Grant (que vive no mesmo corpo do ex-mercenário Marc Spector, avatar do deus egípcio Konshu) promete mergulhar ainda mais fundo nos mistérios e aventuras que o antigo Egito reserva para o protagonista (interpretado por Oscar Isaac).


Moon Knight


Cavaleiro da Lua: como é formada a equipe por trás das câmeras

Uma equipe multifacetada e talentosa se encarregou de trazer a cativante história de Cavaleiro da Lua para a tela.

Quatro dos seis episódios da série são dirigidos pelo diretor egípcio Mohamed Diab, primeiro diretor árabe a liderar um projeto da Marvel. Já os dois seguintes estão a cargo da dupla de cineastas americanos Justin Benson e Aaron Moorhead, especialistas em elementos narrativos enigmáticos de terror e mistério, essenciais no mundo de Moon Kinght e na narrativa da trama.

A série também é produzida por Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Grant Curtis, Oscar Isaac, Mohamed Diab e Jeremy Slater; com Trevor Waterson e Rebecca Kirsch atuando como co-produtores executivos.

A criação das duas realidades em que se passa a série ficou a cargo da designer de produção Stefania Cella, enquanto os figurinos foram criados pela designer Meghan Kasperlik.

Gregory Middleton e Andrew Droz Palermo são os diretores de fotografia. As cenas de ação, por sua vez, tiveram a supervisão e o olhar especializado de Olivier Schneider. Por último, a música de Cavaleiro da Lua traz a assinatura do compositor egípcio Hesham Nazih.

cavaleiro da lua


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