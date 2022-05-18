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Cavaleiro da Lua: o que é o Duat?

18 de maio de 2022
18 de maio de 2022

A deusa egípcia Tuéris guia Steven e Marc em uma jornada além da vida. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


A série Cavaleiro da Lua (Moon Knight) chegou ao fim e deixou o público querendo saber mais sobre a história e a cultura egípcias. Durante os segundos finais do episódio 4, disponível no Disney+, tanto Steven Grant quanto Marc Spector, ambos representados pelo ator Oscar Isaac, são surpreendidos pelo aparecimento de uma hipopótamo.

Apresentando-se como a divindade egípcia Tuéris, ela explica aos personagens que está lá para ajudá-los a viajar pelo Duat.

Tuéris


O que é o Duat?

Na série, Tuéris explica que o Duat é "apenas uma vida após a morte, não a vida após a morte".

No episódio 5, a deusa retira os corações de Steven e Marc de seus corpos e os coloca na Balança da Justiça, onde são pesados e comparados com a Pena da Verdade. A pesagem do coração se deve ao fato dos antigos egípcios acreditarem que o órgão representava quem eles realmente eram em vida.

Se, ao final da jornada, a balança ficar equilibrada, suas almas seriam bem-vindas nos Campos de Junco, onde passariam a eternidade no paraíso. Caso contrário, eles seriam lançados ao mar, e os mortos os levariam para o Duat, onde permaneceriam para sempre congelados na areia.

Na produção, Tuéris observa que cada um se sente incompleto e afirma que, sem uma balança equilibrada, o Duat reivindicará suas almas. Então, ela os envia de volta às suas memórias para que consigam encontrar o equilíbrio. 

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