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Cavaleiro da Lua: o que é o transtorno dissociativo de identidade?

7 de abril de 2022
7 de abril de 2022

Nos primeiros episódios, disponíveis no Disney+, descobrimos que Steven Grant tem uma desordem e divide o corpo com um mercenário.


Cavaleiro da Lua (Moon Knight), a série que segue Steven Grant (Oscar Isaac), um balconista de loja de presentes com deficiência de memória, já está disponível no Disney+.

À medida que Steven passa por situações que o deixam desacordado ou que trazem de volta memórias de outra vida, ele descobre que tem um transtorno dissociativo de identidade.


Moon Knight

O que é o transtorno dissociativo de identidade de Steven em Cavaleiro da Lua?

O transtorno dissociativo de identidade é uma desordem caracterizada pela presença de duas ou mais personalidades em uma pessoa. No primeiro episódio, descobrimos que Steven compartilha um corpo com o mercenário Marc Spector.


Moon Knight


Embora Grant não finja que sua vida rotineira tem muita adrenalina, situações estranhas o inquietam, principalmente à noite: ele se amarra na cama, tranca a porta de seu apartamento com correntes e tenta ficar acordado jogando um quebra-cabeça ou lendo um livro para para não adormecer e acordar em lugares que não reconhece.

Porém, enquanto enfrenta inimigos desconhecidos para Grant, mas conhecidos por Spector, Steven/Marc deve navegar por suas complexas identidades, enquanto mergulham em um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito.

Cavaleiro da Lua é estrelado por Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Mohamed Diab e a equipe de Justin Benson e Aaron Moorhead dirigiram os episódios.

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