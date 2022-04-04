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Cavaleiro da Lua: Que séries assistir depois para conhecer mais o Universo Marvel?

4 de abril de 2022
4 de abril de 2022

Veja outros títulos Marvel para acompanhar enquanto o próximo episódio dessa aventura não chega.


No último dia 30 de março, a série Cavaleiro da Lua (Moon Knight) chegou ao Disney+. Disponibilizada semanalmente, o primeiro episódio da aguardada produção original Marvel Studios apresentou o mundo de Steven Grant e Marc Spector, deixando aquela vontade de saber o que acontece em seguida.

Um dos destaques de Cavaleiro da Lua é que mesmo quem não acompanha o Universo Cinematográfico Marvel (UCM) pode - e deve! - assistir ao título sem ficar “perdido”. Então, enquanto o próximo capítulo dessa aventura obscura e misteriosa não chega, veja a seguir quatro séries da Marvel para entrar cada vez mais no UCM.


LENDAS

Com toda a certeza você já ouviu falar nos super-heróis e vilões que formam o Universo Cinematográfico Marvel. Mas você sabe como foi construído o caminho até estas mega produções? Esta série conta exatamente isso: o que aconteceu durante o processo de criação desse universo repleto de ação, aventuras e fantasia.


What If…?

Já se perguntou “E se os heróis do UCM tivessem vivido histórias diferentes das mostradas até agora?” A primeira série animada da Marvel Studios responde, de forma criativa, a essa pergunta.

Ela reimagina momentos importantes dos seus heróis favoritos. Com roteiro de AC Bradley e direção de Bryan Andrews, What If…? traz os atores originais dos filmes dublando seus personagens.


Agentes da S.H.I.E.L.D

Nesta série, a existência de super-heróis ou vilões vindos de outro planeta já não são novidade para os seres humanos, ainda que estejam, pouco a pouco, se acostumando com a ideia.

No meio disso, o agente Phil Coulson (Clark Gregg) monta um grupo altamente treinado de agentes especiais da S.H.I.E.L.D, a organização de execução da lei, para lidar com eventos estranhos e desconhecidos e, assim, proteger pessoas comuns.


MARVEL STUDIOS AVANTE

Assistir às aventuras dos heróis do UCM é, sem dúvidas, emocionante. Mas que tal acompanhar também os bastidores das gravações? Nesta série documental você vai mergulhar no processo de criação e gravação de filmes e séries da Marvel Studios.

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