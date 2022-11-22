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CCXP 2022: Kevin Feige, Paul Rudd, Zoe Saldaña e mais nomes são confirmados pela Disney

22 de novembro de 2022
22 de novembro de 2022

Confira as personalidades que estarão no primeiro dia do evento de cultura geek, em São Paulo, confirmados pela Disney.


A Disney acaba de revelar as personalidades que estarão no primeiro dia da Comic-Con Experience (a CCXP). O evento de cultura geek que ocorre entre os dias 1º e 4 de dezembro, em São Paulo, terá conteúdos exclusivos da Marvel Studios, Pixar, 20th Century Studios e Lucasfilm.

Entre os destaques da programação de 1º de dezembro estão os atores confirmados Kevin Feige, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jhonatan Majors, Zoe Saldaña e Jon Landau. O dia de abertura começará com as novidades da Pixar, seguirá com Lucasfilm e terminará com notícias da 20th Century Studios e da Marvel Studios.

Confira a programação completa:

Elementos


Pixar apresenta Elementos

O primeiro painel do dia – às 16h30 – será sobre Elementos, nova animação da Pixar. O desenho será representado pela produtora Denise Ream.

Com estreia marcada para junho de 2023, o longa é dirigido por Peter Sohn e mostra a aventura de uma dupla improvável, Ember e Wade, em uma cidade onde os moradores de fogo, água, terra e ar vivem juntos.


The Mandalorian


Lucasfilm traz The Mandalorian e Indiana Jones

Logo depois, às 17h, é a vez de um painel com Jon Favreau e Dave Filoni (de forma remota e ao vivo, respectivamente) sobre a terceira temporada de The Mandalorian, série original do Disney+, que ganha continuação no início de 2023.

No mesmo painel, haverá mais detalhes sobre Untitled Indiana Jones 5, o quinto filme da franquia com Harrison Ford retornando como o heróico arqueólogo. O lançamento está marcado para junho de 2023.


Avatar


20th Century Studios fala sobre Avatar

A programação segue, às 17h55, com Zoe Saldaña e Jon Landau, que trazem ao palco todos os destaques de Avatar: O Caminho da Água, com estreia no dia 15 de dezembro de 2022 nos cinemas nacionais.

A atriz, que interpreta novamente a princesa Neytiri, e o produtor do filme vêm ao Brasil para comentar sobre a sequência da icônica franquia de James Cameron.


Homem-Formiga


Marvel Studios apresenta Kevin Feige e Homem-Formiga

Por fim, a programação da Disney para o dia 1º será encerrada com chave de ouro, às 18h25. O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, estará na CCXP para apresentar as novidades do estúdio, com destaque para o próximo lançamento Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

O longa, que chega aos cinemas nacionais no dia 16 de fevereiro de 2023, ganhará ainda mais espaço: para falar mais sobre o filme, serão recebidos Paul Rudd (Homem-Formiga), Evangeline Lilly (Vespa), Jhonatan Majors (Kang, o Conquistador), além do diretor Peyton Reed.


Programação dos Painéis Disney na CCXP 2022

Quinta-feira, 01 de dezembro de 2022


16h30 - 17h00 – Elementos

17h00 - 17h55 – Lucasfilm

17h55 - 18h25 – Avatar

18h25 - 19h10 – Marvel Studios


CCXP 2022

Data: 01 a 04 de dezembro de 2022

Local: São Paulo Expo

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km - Vila Água Funda, São Paulo - SP

Horários: Quinta-feira (01), das 12h às 21h / Sexta-feira, (02), das 12h às 21h Sábado (03), das 11h às 21h / Domingo (04), das 11h às 20h

Ingressos e mais informações: https://www.ccxp.com.br/ingressos

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