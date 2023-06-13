Chris Evans: as 3 curiosidades sobre o ator que interpretou o Capitão América

O ator, que está fazendo aniversário hoje, deu vida a um dos super-heróis da Marvel mais famosos do cinema e dos quadrinhos.



O ator Chris Evans está assoprando as velinhas de aniversário neste dia 13 de junho! O renomado astro conhecido por ter interpretado por anos o 42 anos. E uma ótima maneira de comemorar a data é assistindo aos seus filmes no



O atorestá assoprando as velinhas deneste dia! O renomado astro conhecido por ter interpretado por anos o Capitão América está fazendo. E uma ótima maneira de comemorar a data é assistindo aosno Disney+

streaming disponibiliza os longas-metragens do Universo Cinematográfico Marvel (Steve Rogers.



O serviço dedisponibiliza os longas-metragens do UCM ), em que você pode ver o ator interpretando o Capitão América

Aproveite o aniversário de Chris Evans e conheça três fatos curiosos e interessantes sobre sua longa carreira de sucesso em Hollywood:





1. Como foi a estreia de Chris Evans no cinema



Christopher Robert Evans nasceu em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos, em 13 de junho de 1981. Depois de terminar o Ensino Médio, Chris se mudou para Nova York para estudar teatro e começar uma carreira como ator.

primeiro trabalho como ator foi em 1997, em um filme de 53 minutos sobre um grupo de



Seucomo ator foi em, em um filme de 53 minutos sobre um grupo de jovens que participam de um concurso de vídeos sobre a biodiversidade.

Chris Evans, que tinha apenas 16 anos na época, interpretou o personagem Rick. Em 2000 passou a integrar o elenco de uma série de TV e desde então, sua carreira não parou mais.







2. Antes de ser o Capitão América, Chris Evans deu vida a outro super-herói da Marvel

super-herói antes do famoso capitão: Johnny Storm/Tocha Humana no longa



Entretanto, o ator já havia interpretado umantes do famoso capitão:no longa Quarteto Fantástico (2005).





3. Chris Evans trabalhou em filmes de animação



Embora a maior parte de seu trabalho seja na frente das câmeras, Chris Evans também tem experiência como dublador em filmes de animação.