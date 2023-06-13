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Chris Evans: as 3 curiosidades sobre o ator que interpretou o Capitão América

13 de junho de 2023
13 de junho de 2023

O ator, que está fazendo aniversário hoje, deu vida a um dos super-heróis da Marvel mais famosos do cinema e dos quadrinhos.


O ator Chris Evans está assoprando as velinhas de aniversário neste dia 13 de junho! O renomado astro conhecido por ter interpretado por anos o Capitão América está fazendo 42 anos. E uma ótima maneira de comemorar a data é assistindo aos seus filmes no Disney+.

O serviço de streaming disponibiliza os longas-metragens do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), em que você pode ver o ator interpretando o Capitão América/Steve Rogers.

Aproveite o aniversário de Chris Evans e conheça três fatos curiosos e interessantes sobre sua longa carreira de sucesso em Hollywood: 


Chris Evans

1. Como foi a estreia de Chris Evans no cinema 


Christopher Robert Evans nasceu em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos, em 13 de junho de 1981. Depois de terminar o Ensino Médio, Chris se mudou para Nova York para estudar teatro e começar uma carreira como ator.

Seu primeiro trabalho como ator foi em 1997, em um filme de 53 minutos sobre um grupo de jovens que participam de um concurso de vídeos sobre a biodiversidade.

Chris Evans, que tinha apenas 16 anos na época, interpretou o personagem Rick. Em 2000 passou a integrar o elenco de uma série de TV e desde então, sua carreira não parou mais.


2. Antes de ser o Capitão América, Chris Evans deu vida a outro super-herói da Marvel


Em 2011, Chris Evans interpretou o Capitão América no primeiro filme solo do super-herói: Capitão América: O Primeiro Vingador. E seguiu no papel nos anos seguintes, em outros filmes do UCM. Esse papel o transformou em uma das maiores estrelas de Hollywood.

Entretanto, o ator já havia interpretado um super-herói antes do famoso capitão: Johnny Storm/Tocha Humana no longa Quarteto Fantástico (2005).

O filme e sua sequência, Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado (2007), também estão disponíveis no Disney+. 


Capitan america

3. Chris Evans trabalhou em filmes de animação


Embora a maior parte de seu trabalho seja na frente das câmeras, Chris Evans também tem experiência como dublador em filmes de animação.

Em 2022, ele emprestou sua voz, na versão original em inglês, a Buzz Lightyear em Lightyear, filme da Disney e da Pixar disponível no Disney+.

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