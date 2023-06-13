Chris Evans: as 3 curiosidades sobre o ator que interpretou o Capitão América

O ator, que está fazendo aniversário hoje, deu vida a um dos super-heróis da Marvel mais famosos do cinema e dos quadrinhos.
O ator Chris Evans está assoprando as velinhas de aniversário neste dia 13 de junho! O renomado astro conhecido por ter interpretado por anos o Capitão América está fazendo 42 anos. E uma ótima maneira de comemorar a data é assistindo aos seus filmes no Disney+.
1. Como foi a estreia de Chris Evans no cinema
Christopher Robert Evans nasceu em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos, em 13 de junho de 1981. Depois de terminar o Ensino Médio, Chris se mudou para Nova York para estudar teatro e começar uma carreira como ator.
2. Antes de ser o Capitão América, Chris Evans deu vida a outro super-herói da Marvel
Em 2011, Chris Evans interpretou o Capitão América no primeiro filme solo do super-herói: Capitão América: O Primeiro Vingador. E seguiu no papel nos anos seguintes, em outros filmes do UCM. Esse papel o transformou em uma das maiores estrelas de Hollywood.
3. Chris Evans trabalhou em filmes de animação
Embora a maior parte de seu trabalho seja na frente das câmeras, Chris Evans também tem experiência como dublador em filmes de animação.