Chris Pratt e Zoë Saldaña falam sobre o romance entre Peter Quill e Gamora

Os atores de Guardiões da Galáxia dão detalhes da relação entre seus personagens. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



No dia 4 de maio chega aos cinemas Guardiões da Galáxia Vol. 3, a terceira parte da franquia protagonizada por Chris Pratt, que faz parte do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Desde o primeiro filme, Guardiões da Galáxia (2014), uma parte muito importante da história é a relação entre Peter Quill/Star-Lord (Pratt) e Gamora (Zoë Saldaña).

Os dois atores falaram sobre seus personagens e sobre o vínculo que desenvolveram. Confira!

Chris Pratt e Zoë Saldaña dão detalhes sobre o romance entre Peter Quill e Gamora



Em um dos conteúdos extras de Guardiões da Galáxia (2014), que pode ser visto no Disney+, intitulado Algo Não Falado, Chris Pratt e Zoë Saldaña falam sobre Peter Quill e Gamora.

"Quill precisa lidar com as exigências de Gamora", afirma Zoë, enquanto Chris considera que a filha de Thanos está mais reticente sobre o que vai passar entre eles: "Tem química entre eles, mas Gamora não vê por causa de sua criação para ser uma grande assassina", fala o ator.

Por outro lado, o diretor James Gunn opina: "Para o segundo filme [Guardiões da Galáxia Vol. 2] fica muito claro que Peter está apaixonado por Gamora. Ela às vezes mostra um lado mais agressivo, mais astuto, que chega a aceitar por meio da sua relação com Peter".

Não perca Guardiões da Galáxia Vol. 3 nos cinemas



Não perca a estreia de Guardiões da Galáxia Vol. 3 nos cinemas no dia 4 de maio.

No novo filme, Peter Quill/Star-Lord e os outros Guardiões trabalham duro para transformar Luganenhum em um lugar seguro para eles.

No entanto, o turbulento passado de Rocket não demora para voltar à tona. Quill, ainda se recuperando da perda de Gamora, terá que reunir todos para uma perigosa missão: salvar a vida de Rocket.