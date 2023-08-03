Clássicos da Disney: 3 filmes inesquecíveis que completam 20 anos em 2023

Relembre os sucessos ainda hoje amados pelo público mesmo depois de tanto tempo de lançados.



Bons filmes não envelhecem: viram clássicos! Dúvida? Então, que tal relembrar alguns filmes da Disney que completam duas décadas de lançamento agora, em 2023, e que você pode ver no Disney+?



Aqui vai uma lista imperdível!





Procurando Nemo, um dos mais famosos filmes da Disney e Pixar



Quem não se lembra da história de Marlin e Dory em busca do jovem Nemo? Procurando Nemo foi uma revolução visual, e representou o que havia de mais moderno em animação digital.

Na trama, Nemo é um peixe-palhaço capturado capturado da Grande Barreira de Corais da Austrália e levado para o aquário de um dentista. Seu pai, Marlin, embarca, então, em uma grande aventura a fim de resgatar o filho.

No caminho ele conhece Dory, uma peixinha muito divertida (e esquecida) que vai ajudá-lo a enfrentar tubarões, águas-vivas e muito mais!





Piratas do Caribe – A Maldição do Pérola Negra, um filme que nem todo mundo lembra que é da Disney



Johnny Depp, Orlando Bloom e Keira Knightley protagonizam Piratas do Caribe – A Maldição do Pérola Negra, inspirado na famosa atração de mesmo nome dos parques da Disney.

A vida do pirata Jack Sparrow (Depp), vira de cabeça para baixo depois que o Capitão Barbossa (Geoffrey Rush) rouba seu navio e ataca a cidade de Porto Royal, raptando Elizabeth (Knightley), a linda filha do governador.

Num ato heróico para resgatá-la, Will Turner (Bloom) une forças com Sparrow – que busca reaver seu navio. Juntos, enfrentam os mistérios dos sete mares para resgatar a jovem e o navio perdidos.





Mansão Mal-Assombrada, o filme que já nasceu clássico



Neste filme, Eddie Murphy é o corretor de imóveis Jim Evers, que juntamente com sua família precisa enfrentar fantasmas horripilantes após serem trancados na velha e misteriosa Mansão Gracey.

Agora, com a ajuda de Madame Leota (Jennifer Tilly) e seus poderes sobrenaturais, eles deverão sobreviver a uma verdadeira guerra em meio a acontecimentos estranhos e conseguir quebrar uma terrível maldição.