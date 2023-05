Clássicos no Disney+: Edward Mãos de Tesoura é um dos grandes sucessos de Tim Burton

Saiba algumas curiosidades sobre o filme estrelado por Johnny Depp e Winona Ryder que se tornou referência nos anos 1990.



Um dos filmes mais famosos e divertidos dos anos 1990 está disponível com exclusividade no Disney+: Edward Mãos de Tesoura (1990).

O clássico criado pelo diretor Tim Burton conta a história conta a história de Edward (vivido pelo então jovem ator Johnny Depp), um homem criado por um cientista que falece antes de terminar sua obra em uma cidade pequena no interior da Califórnia.

Estrelado por Johnny Depp e Winona Ryder, o longa de 1990 se tornou um ícone por conta da sua história cativante com humor e fantasia, por ter um protagonista excêntrico mas carismático e seu visual inesquecível que mistura o gótico e o moderno.



Os fãs de Edward Mãos de Tesoura vão descobrir, a seguir, algumas curiosidades que vão te fazer querer reencontrar novamente com esse exótico personagem! Confira:

Quem iria estrelar Edward Mãos de Tesoura?



Mais de 30 anos depois, é difícil imaginar outro ator que não Johnny Depp como Edward, mas o papel quase foi de Tom Hanks e de Gary Oldman (que recusaram) e de Tom Cruise, que foi o primeiro ator a ser pensado para ser o protagonista excêntrico.



Segundo o site de entretenimento Screen Rant, como Tom Cruise estava com a popularidade em alta após Top Gun: Ases Indomáveis (disponível no Star+), Tim Burton foi convidado por seu estúdio para conversar com ele durante a pré-produção do filme, mas o diretor não se convenceu que ele seria o ator ideal para o longa.



Johnny Depp estava interessado em estrelar Edward Mãos de Tesoura



Na época, Johnny Depp era conhecido como um ídolo adolescente por fazer uma das séries de sucesso de televisão norte-americana. No entanto, o ator buscava ser levado mais a sério, o que o fez se interessar pelo papel.

Durante um especial que foi ao ar na TV norte-americana em 1999, Edward Scissorhands, para promover outro sucesso de Tim Burton com Johnny Depp, os dois falaram sobre Edward Mãos de Tesoura e o ator contou que chorou ao ler o roteiro.

“Lembro-me de ler o roteiro e – é embaraçoso revelar isso – chorar. Chorei, foi uma das coisas mais lindas que já li na vida”, disse Johnny Depp.



Johnny Depp se dedicou totalmente ao papel



Segundo o site de entretenimento norte-americano Hollywood.com, Depp se dedicou tanto ao papel que perdeu mais de 10 quilos para encarnar o estranho personagem.

Além disso, para interpretar Edward da forma mais autêntica possível, Depp se recusou a usar qualquer coisa que refrescasse seu traje todo de couro. Só que ao longo das filmagens, ele sofreu exaustão pelo calor no set.

Para se preparar para o papel, o ator assistiu aos filmes clássicos de Charlie Chaplin para entender como se expressar com o mínimo de diálogo possível.

O esforço deu certo, já que Burton elogiou a atuação de Johnny Depp dizendo: "Ele tem aqueles olhos que podem dizer coisas sem falar."

A cidade de Edward Mãos de Tesoura é real



Para realizar sua visão de uma cidade de subúrbio brilhante, mas perturbadora, Burton e sua equipe filmaram em uma cidade real do estado da Flórida, Lutz, na região da baía de Tampa.

O restaurante em que a família come fazia parte de uma rede de lanchonetes chamada “Sambo's” e quando Edward afia as mãos, ele visita uma loja de ferragens de verdade chamada Crowder Brothers, localizada no Southgate Shopping Center, em Lakeland, na Flórida.

Até as árvores ornamentais em topiária que Edward corta são reais e algumas das peças estão permanentemente expostas no restaurante Tavern On the Green, em Nova York. Infelizmente, a topiaria é feita de estruturas de aço soldadas, não de plantas reais.









Inspiração em um desenho de infância



A ideia de Edward Mãos de Tesoura veio de um dos desenhos de infância de Tim Burton. O desenho representava o isolamento e a dificuldade em fazer amigos que Burton sentiu ao crescer em Burbank, Califórnia.

Embora Burton tenha dito, em entrevista sobre o filme no especial de 199, que Edward Mãos de Tesoura não é seu melhor trabalho, ele disse que é seu filme favorito, chamando-o de seu trabalho mais pessoal.



Como Winona Ryder entrou no elenco



A jovem atriz Winona Ryder tinha trabalhado dois anos antes com Tim Burton em um filme que fez bastante sucesso. Mas, dessa vez, a personagem que ela interpretaria, Kim, era bem diferente do papel anterior.

Burton afirmou ao Screen Rant que foi hilário ver Winona Ryder "andar no set vestindo roupa de líder de torcida e uma peruca loira, parecendo Bambi desajeitado".

A aparência de Kim contrastava não apenas com Winona, mas também com os papéis pelos quais ela estava se tornando conhecida na época. Porém, a atriz deu conta do recado e brilhou ao lado de Johnny Depp.



No Disney+ você pode ver e rever quando quiser esse filme clássico e memorável que marcou gerações! Edward Mãos de Tesoura está disponível no serviço de streaming, como outros grandes sucessos de Tim Burton, como O Estranho Mundo de Jack, Dumbo, Alice no País das Maravilhas, entre outros.