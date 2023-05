Clássicos no Disney+: X-Men 2 marcou o universo dos super-heróis no início dos anos 2000

Um dos filmes de super-herói mais memoráveis do cinema, o filme de 2003 conta com easter eggs e atuações impecáveis. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Um dos filmes de super-herói mais queridos pelos fãs do gênero é a sequência do primeiro longa da saga dos X-Men: X-Men 2, que foi lançado em 2003 e é dirigido por Bryan Singer.

X-Men 2 é lembrado por ter consolidado o ator australiano Hugh Jackman como o Wolverine (um dos personagens mais emblemáticos do grupo dos X-Men) ideal para as telonas. Essa jóia dos filmes de super-heróis pode ser vista e revista com exclusividade no Disney+.

A trama mostra como a equipe liderada pelo Professor Charles Xavier (Patrick Stewart) precisa se aliar aos rivais chefiados por Magneto (Ian McKellen) para deter um vilão mais perigoso que está tentando eliminar todos os mutantes de uma só vez.

Qual é a história de X-Men 2?



Vários meses se passaram desde que os X-Men derrotaram o vilão Magneto (vivido por Ian McKellen) no primeiro filme, X-Men, O Filme, e o prenderam em uma câmara que, aparentemente, ele não pode escapar – por não ter nada de metal.

Enquanto isso, Wolverine/Logan (Hugh Jackman) aproveita o período de calmaria para ir atrás de respostas sobre seu passado, enquanto Vampira (Anna Paquin) tenta viver seu romance com Bobby Drake (Shawn Ashmore) mesmo com seus poderes a impedindo de ter uma relação normal.

A rotina dos X-Men, no entanto, é repentinamente interrompida quando um mutante invade a Casa Branca e tenta assassinar o presidente dos Estados Unidos, desencadeando uma reação em cadeia de medidas anti-mutantes por parte do governo.

Com isso, uma invasão é feita na escola do Prof. Xavier, que é sequestrado pelo cientista William Stryker (Brian Cox). Logan, Vampira e outros conseguem escapar da emboscada, e precisam se juntar à Mística (Rebecca Romijn) se quiserem derrotar forças que desejam aniquilar a eles e também aos seguidores de Magneto.



A Fênix Negra aparece em X-Men 2



O outro ponto alto do enredo dos X-Men 2 é a aparição de uma personagem icônica na história do grupo dos X-Men: a Fênix Negra.

A ascensão, queda e morte de Jean Grey (vivida no filme por Famke Janssen) é considerada uma das maiores histórias dos quadrinhos de todos os tempos, e este filme introduz essa trama que será trabalhada mais profundamente no terceiro longa, X-Men: O Confronto Final.

O final de X-Men 2 mostra a morte de Jean e o que provoca seu retorno como Fênix e a equipe criativa quis manter isso em segredo, não medindo esforços para fazê-lo.

Noturno é apresentado em X-Men 2



Um dos novos personagens introduzidos no filme é Noturno, interpretado por Alan Cumming, que se torna importante na trama.

O mutante vivido por Cumming tem uma presença marcante no longa por conta de sua interpretação e caracterização impecável, com um enredo humano e complexo.

No entanto, algumas mudanças foram feitas entre o personagem do filme e dos quadrinhos.

No longa, ele não usa o traje vermelho e preto das HQs, além de possuir dezenas de tatuagens, cada uma representando um pecado diferente que cometeu, ampliando a fé católica do personagem em graus não vistos no material original.



Os easter eggs de X-Men 2



Os filmes dos X-Men foram pioneiros em uma das características que marcam o Universo Cinematográfico Marvel (UCM): os easter eggs.

Kevin Feige foi produtor associado no primeiro filme dos X-Men, antes de trabalhar na Marvel Studios e introduziu esse hábito para agradar os fãs mais aficionados dos quadrinhos. Em X-Men 2, isso acontece por meio de participações especiais de personagens populares.

Um dos momentos mais marcantes em relação a isso é quando Kitty Pryde, (Elliot Page) atravessa uma cama enquanto a invasão é feita na escola de Xavier. Também podemos ver Artie, Siryn e Jubileu rapidamente na mesma ocasião.

No Disney+ você pode ver e rever esse clássico dos anos 2000 que marcou as produções sobre super-heróis. Além de X-Men 2, aproveite para conferir os demais filmes da coleção X-Men, o grupo de mutantes mais querido do cinema!



