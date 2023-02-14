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Com look inspirado em A Pequena Sereia, Camilla de Lucas participa do Baile da Vogue

14 de fevereiro de 2023
14 de fevereiro de 2023

Atriz usou fantasia que remete à nova versão de A Pequena Sereia, live-action que estreia em 25 de maio nos cinemas.


A convite da Disney, a influenciadora Camilla de Lucas foi destaque no Baile da Vogue com um look inspirado na princesa Ariel, a protagonista de A Pequena Sereia – a famosa animação que terá novo live-action para estrear, em 2023, nos cinemas.

O evento de carnaval foi realizado na última sexta-feira, 10 de fevereiro, no Rio de Janeiro. Camilla, que tem mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, usou um look produzido pelo estilista Erick Maia. Já a maquiagem e o penteado são do beauty artist Lucas Almeida.

Crédito: Divulgação


A nova versão de A Pequena Sereia é estrelada pela atriz Halle Bailey e acompanha Ariel, a mais nova e rebelde das filhas do Rei Tritão (Javier Bardem), que sonha em conhecer o mundo para além do mar.

Ao visitar a superfície, ela se apaixona pelo príncipe Eric (Jonah Hauer-King). Embora as sereias sejam proibidas de interagir com os humanos, Ariel decide seguir seu coração.

Então, ela faz um trato com a malvada bruxa do mar, Úrsula (Melissa McCarthy), que lhe dá a chance de experimentar a vida na terra, mas, com isso, acaba colocando a coroa de seu pai em risco.

Crédito: Divulgação


Quando estreia A Pequena Sereia?

Com direção de Rob Marshall (de O Retorno de Mary Poppins), A Pequena Sereia estreia nos cinemas de todo o Brasil no dia 25 de maio de 2023.

Enquanto a nova versão não chega, aproveite para rever a clássica animação de 1989 no Disney+ e já entrar no clima dessa grande estreia!

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